最難訂的月餅之一！彰化鐵窗牌月餅去年1天完售 今年8月28日開放預訂
彰化監獄儒林工坊的「鐵窗牌月餅」去年創下一天完售8萬5千顆月餅記錄，一開放預約就被秒殺，今年特別加碼到9萬顆，8月28日上午8點起開放電話預購，今年由於反映原物料上漲，一顆月餅也從38.5元小漲到42元，不過因是限量銷售，要搶仍要手腳快。
彰化監獄副典獄長吳瑞寶表示，鐵窗牌月餅不以營利為目的，儒林工坊開設烘焙技能訓練班，主要目的是為讓受刑人能學習技能，未來出獄後能憑一技之長自力更生，彰化監獄收容2100多名的收容人中，能入選烘培班僅9人，需要通過技能班審核，包括品德教育評分核可才能入班，且在特聘的糕點師傅指導下製作出講求健康、衛生、平價的月餅。
「鐵窗牌月餅」已儼然成為全台最難訂的月餅之一，由於製作數量有限，每日限量提供500 盒，今年推出三款超人氣口味，包括「經典蛋黃酥餅」皮酥脆內餡飽滿，採用減糖烏豆沙餡甜而不膩；「古早味綠豆椪採」飯店主廚配方，將肥瘦比 2:8 的台灣豬肉、冬蝦、油蔥酥、白芝麻等一起拌炒，再融入綿密細緻綠豆沙餡；還有「素食綠豆椪」使用減糖綠豆沙餡、進口無水奶油，風味清爽不油膩。
一名烘培班學員說，他參與製作月餅已第三年，從完全不會做月餅學起，在老師細心指導下，讓他們在烘焙的領域發現不一樣的成就，未來也希望帶著這份成就感回去，希望能對自己家的經濟有幫助，也能盡一份責任，很感謝各級長官排除萬難，為他們創造好的學習環境，也謝謝社會大眾對他們的關心，讓他們有學到一技之長的機會。
「鐵窗牌月餅」從2017 年首度開賣，當年一顆24元，但隨著物價年年上漲，去年已賣38.5元，吳瑞寶說，今年無論是蛋黃或豆沙等原料均上漲約一成，因此月餅也微調到一顆42元， 8月28日上午開放電話預購，訂購專線（04）8964800，分機128或136，取貨時間自9月6日起至9月28日止。
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