聽新聞
test
0:00 / 0:00
彰化公益演唱會10月21日登場 邀翁鈺鈞、林喬安等藝人演出
彰化縣各界為響應關懷弱勢社福團體，訂10月21日下午在彰化縣體育館舉辦公益慈善演唱會，由知名藝人彭佳冬、林佩瑩擔任主持人，邀請超級紅人榜歌手翁鈺鈞、林喬安及甲子慧等藝人演出，即日起，民眾捐款給受贈單位1000元，贈送演唱會門票1張，捐款所得將用在受到疫情嚴重衝擊的社福單位。
彰化縣政府今天上午在縣府中庭為演唱會宣傳，由東芳國小舞蹈團開場，「辦桌二人組」前主唱馮偉傑演唱，為活動暖場，彰化縣長王惠美與率先響應的6大慈善團體單位與會共同號召，由彰化縣太玄寒門功德會集結和美龍華慈惠堂、北斗奠安慈善功德會、北斗奠安宮、國際獅子會300D-1區及白玉如議員服務處等共同參與。
王惠美表示，疫情以來，很多社福單位都非常辛苦，藉由公益演唱會，一張票1000元，民眾可以跟想要支持的社福單位購買門票，目標募集400萬元以上的經費，目前已經有300多萬元，希望辛苦的社福單位能夠有好的成果，可以幫助更多弱勢團體得到更好的照顧。
彰化縣太玄寒門功德會榮譽創會長王坤鈺表示，這次公益演唱會希望能幫助弱勢團體，藉由藝術結合愛心，來傳播正能量，讓公益事業能做得更好，讓弱勢團體能夠更加幸福，化小愛為大愛，希望大家一起來參與公益。
議員白玉如表示，募款是一件非常困難的事，希望演唱會的舉辦，能夠增加慈善募款，且能關懷弱勢團體，期望愛心民眾都能站出來，一張門票1000元，相信大家都有辦法支出，鼓勵大家一起來響應，相信人間處處都有愛。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言