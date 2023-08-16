越南代表訪盧秀燕深化交流 各國訪台中比去年多2倍
越南駐台北經濟文化辦事處代表武進勇代表今拜會台中市長盧秀燕，雙方針對經貿、文化、教育議題交流。盧秀
燕說，越南勞工約4.7萬人、配偶約1萬人，盼疫情過後合作交流更密切。台中市秘書處表示，今年接待各國來訪賓客，到8月16日止共46團、1176人次，相較去年全年接待20團245人次，團次增加2倍以上、人數更增加近5倍。
盧秀燕說，台中有越南籍勞工逾4.7萬人，越南籍配偶則逾1萬人，兩地往來頻繁，對彼此的文化及生活環境相當熟悉，例如兩地美食都受歡迎。過去3年疫期，市府不分本地或外國人，只要在台中境內，提供的防疫服務及協助都是一樣的；到後疫情時代，希望盡快恢復疫情前的交流水準。
武進勇表示，他特別感謝市長及市府團隊在疫情期間照顧在台中的越南勞工，今年上半年台商投資越南的金額已超過去年一整年，盼進一步深化。越南駐台北經濟文化辦事處今舉行「2023年越南投資研討會」 ，向台中市產業公會及廠商介紹疫情後越南投資商機。
台中市近年發展頗受國際矚目，招商熱絡，疫情和緩後湧入大量外國賓客參訪，較具代表性的有日本參議院前議長山東昭子、日本石川縣金澤市長村山卓、帛琉國務部長、阿曼王國蘇哈爾市副市長阿里等。
市府秘書處也與各國駐台代表處密切互動，例如美國在台協會處長孫曉雅、印度台北協會會長戴國瀾、教廷代辦馬德範代辦、西班牙商務辦事處長Eduardo Euba更提議10月國慶酒會移師台中市府。
台中市目前有41個姊妹市及友好城市，疫情後積極組團來訪台中推動各項合作，投資環境及消費市場也受到國際關注，台灣美國商會今年7月邀盧秀燕出席商會發表專題演講，另4月在台北舉辦的台灣美國商會謝年飯，盧與AIT主席羅森柏格會面。今年9月，美國在台協會、美國旅遊推廣協會提議與市府合作，舉辦美國旅遊業者說明會，促進台美觀光。
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