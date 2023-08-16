越南代表訪盧秀燕深化交流 各國訪台中比去年多2倍

越南駐台北經濟文化辦事處代表武進勇代表今拜會台中市長盧秀燕，雙方針對經貿、文化、教育議題交流。盧秀

燕說，越南勞工約4.7萬人、配偶約1萬人，盼疫情過後合作交流更密切。台中市秘書處表示，今年接待各國來訪賓客，到8月16日止共46團、1176人次，相較去年全年接待20團245人次，團次增加2倍以上、人數更增加近5倍。

盧秀燕說，台中有越南籍勞工逾4.7萬人，越南籍配偶則逾1萬人，兩地往來頻繁，對彼此的文化及生活環境相當熟悉，例如兩地美食都受歡迎。過去3年疫期，市府不分本地或外國人，只要在台中境內，提供的防疫服務及協助都是一樣的；到後疫情時代，希望盡快恢復疫情前的交流水準。

武進勇表示，他特別感謝市長及市府團隊在疫情期間照顧在台中的越南勞工，今年上半年台商投資越南的金額已超過去年一整年，盼進一步深化。越南駐台北經濟文化辦事處今舉行「2023年越南投資研討會」 ，向台中市產業公會及廠商介紹疫情後越南投資商機。

台中市近年發展頗受國際矚目，招商熱絡，疫情和緩後湧入大量外國賓客參訪，較具代表性的有日本參議院前議長山東昭子、日本石川縣金澤市長村山卓、帛琉國務部長、阿曼王國蘇哈爾市副市長阿里等。

市府秘書處也與各國駐台代表處密切互動，例如美國在台協會處長孫曉雅、印度台北協會會長戴國瀾、教廷代辦馬德範代辦、西班牙商務辦事處長Eduardo Euba更提議10月國慶酒會移師台中市府。