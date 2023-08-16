終於如願！南投埔里桃米地區增設自來水 明年6月完工
南投埔里桃米地區是國內熱門景點，但當地無自來水，由簡易自來水支應，但受氣候影響，近年供水不穩，影響民生及觀光，立委馬文君向中央爭取6690萬元改善供水，近期施工，明年6月底前可望完工，後續再依家戶需求辦理延管作業。
立委馬文君指出，埔里桃米社區在921地震後投入災區重建，以友善生態成功營造全國知名的「桃米生態村」，近年持續發展，民宿林立，並有桃米親水公園、妮娜巧克力夢想城堡等景點成國內熱門風景區，帶動當地就業與觀光經濟發展。
但桃米地區無自來水，長年僅靠簡易自來水支應，隨觀光旅宿業蓬勃發展，近年氣候極端變遷，枯水期拉長，使得本來就因位居地勢較高處的桃米地區，供水能力接近瓶頸，頻繁減壓供水導致當地用水不穩定，影響民生及觀光，民眾盼改善。
馬文君為此向中央爭取增設自來水延管工程，她說，該工程獲經濟部核准6690萬元經費，並將在國立暨南國際大學附近高地裝設配水池，配水池用地部分已獲教育部和校方同意，上月底完成水土保持計畫及地目變更作業，近期開始施工。
台灣自來水公司表示，「桃米社區供水改善工程」分兩階段施作，第一階段工程經費6150萬元，將修復桃米加壓站加壓設備，於暨大附近新設高地配水池，埋設3公里的鑄鐵管線，滿足桃米路、桃米巷一帶用水需求，明年6月底前完工。
第二階段將進一步盤點家戶需求，將依當地居民提出用水需求後再逐步辦理延管作業，工程經費540萬元，後續將加速新設管線工程進行施工作業，完工後可望徹底改善供水順暢及水壓不足等問題，穩定民生用水，也有助提升地方觀光發展。
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