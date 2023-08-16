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日月潭停車位不夠 日管處出手了...伊德邵停車場下周擴建

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
日月潭計畫在伊達邵中正路停車場由原平面停車場改興建地上層的立體停車場，預計明年底可提供144個停車位。圖／日管處提供
日月潭計畫在伊達邵中正路停車場由原平面停車場改興建地上層的立體停車場，預計明年底可提供144個停車位。圖／日管處提供

日月潭伊達邵商圈愈來愈熱鬧，但當地大型公有停車場車位長期不敷使用，日月潭國家風景區決定斥資1.9億元，將伊達邵中正路停車場，改建成有144個車位的立體停車場，8月21日起封閉施工，預計施工至2024年底，施工期間遊客可改至當地溫德姆酒店公用車位停車，或前分流至日月潭纜車站停車，再步行到伊達邵。

日管處指出，伊達邵地區是日月潭重要的遊憩商業區，到假日伊達邵商圈遊客聚集，小車車位供不應求，過去時有地方人士涉及違規於公有空地收停車費ㄧ節，除已函請公有土地管理機關加強管理並設公有地告示牌，也力求爭取預算改建公有停車場。

副處長廖錫標表示，針對日月潭環潭區停車位不足的情況，決定將逐步改善遊客在潭區的停車需求，目前除辦理向山西側停車場新建工程，將可提供100個停車位，向山第一臨時停車場今起封閉一周，調整出入動線；此外，也規畫伊達邵中正路停車場由原平面停車場，第一期斥資1.9億改建為平面1層加頂層，可提供144個小型車位，預計2024年完成，未來更預留地上2層的空間，規劃拓建立體停車場，屆時最多可提供250個停車位。

廖錫標並說，若加原公私有停車位，屆時伊達邵地區將有約347個停車位，而力麗溫德姆溫泉酒店9月30日開放試營運後，可提供54個公有車位，應足敷連假期間停車需求，建議在伊達邵立體停車場興建完成前，如遇車位已滿，建議遊客可停至纜車站停車場，該停車場有381席車位，沿潭邊步道步行10餘分鐘即可達伊達邵，或先到周邊景點如玄光寺、向山、水社等景點遊玩。

日月潭計畫在伊達邵中正路停車場由原平面停車場改興建地上層的立體停車場，預計明年底可提供144個停車位。圖／日管處提供
日月潭計畫在伊達邵中正路停車場由原平面停車場改興建地上層的立體停車場，預計明年底可提供144個停車位。圖／日管處提供
日月潭計畫在伊達邵中正路停車場由原平面停車場改興建地上層的立體停車場，預計明年底可提供144個停車位。圖／日管處提供
日月潭計畫在伊達邵中正路停車場由原平面停車場改興建地上層的立體停車場，預計明年底可提供144個停車位。圖／日管處提供
日月潭計畫在伊達邵中正路停車場由原平面停車場改興建地上層的立體停車場，預計明年底可提供144個停車位。圖／日管處提供
日月潭計畫在伊達邵中正路停車場由原平面停車場改興建地上層的立體停車場，預計明年底可提供144個停車位。圖／日管處提供

停車場 日月潭

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