日月潭停車位不夠 日管處出手了...伊德邵停車場下周擴建

日月潭伊達邵商圈愈來愈熱鬧，但當地大型公有停車場車位長期不敷使用，日月潭國家風景區決定斥資1.9億元，將伊達邵中正路停車場，改建成有144個車位的立體停車場，8月21日起封閉施工，預計施工至2024年底，施工期間遊客可改至當地溫德姆酒店公用車位停車，或前分流至日月潭纜車站停車，再步行到伊達邵。

日管處指出，伊達邵地區是日月潭重要的遊憩商業區，到假日伊達邵商圈遊客聚集，小車車位供不應求，過去時有地方人士涉及違規於公有空地收停車費ㄧ節，除已函請公有土地管理機關加強管理並設公有地告示牌，也力求爭取預算改建公有停車場。

副處長廖錫標表示，針對日月潭環潭區停車位不足的情況，決定將逐步改善遊客在潭區的停車需求，目前除辦理向山西側停車場新建工程，將可提供100個停車位，向山第一臨時停車場今起封閉一周，調整出入動線；此外，也規畫伊達邵中正路停車場由原平面停車場，第一期斥資1.9億改建為平面1層加頂層，可提供144個小型車位，預計2024年完成，未來更預留地上2層的空間，規劃拓建立體停車場，屆時最多可提供250個停車位。