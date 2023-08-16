快訊

「勞保退休金」提早5年領被打8折不划算？她舉例：先賺了20年

「冷氣報修等到哭」9成人第一步就錯了！內行曝一管道：師傅很快就來

美對中外交融冰？從3國峰會看出軍事準備未停下腳步

18年未調漲學雜費 免學費補助跟不上物價 私校喊苦！

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台中市致用高中18所高中在全國高中校長會議南區會議提案，建請教育部建立長期私立高中職免學費補助及學雜費收費合理浮動調整機制，把免學費補助調高到3萬元以上。記者鄭惠仁／攝影
台中市致用高中18所高中在全國高中校長會議南區會議提案，建請教育部建立長期私立高中職免學費補助及學雜費收費合理浮動調整機制，把免學費補助調高到3萬元以上。記者鄭惠仁／攝影

18所高中職今天在全國高中校長南區會議中建請教育部建立長期私立高中職免學費補助及學雜費收費合理浮動調整機制，除配合教師待遇條例規定支付，以及反映通膨。僑泰高中反映，該校學生6千人，學生滿招，但1年人事支出不足1千萬元，何況是沒招滿或是招不到一半的學校，要求每學期免學費補助從2萬4千多元調高到3萬元以上。學校要求，浮動調整因根據物價基準而不是軍公教調薪。

全國校長會議南區會議今天進入第2天議程，上午綜合座談由教育部次長林明裕主持，會中致用、僑泰、明道等18所高中提案，要求教育部建立長期私立高中職免學費補助及學雜費收費合理浮動調整機制。致用高中校長陳添旺、僑泰高中校長溫順德、明道中學校長汪大久等人表示，私立高中職學雜費從2005年起從未調整，而2019、2022年雖分別調高學費 3%、4%，但仍不足維持學校正常運作，加上近來物價、工時上漲，教職員工又要調薪，致健保提高，且勞基法及性平法也使人事成本提高，以及招生核定人數不斷調降、各項設備材料費用不斷提高，使私校財務負擔加重。

僑泰高中校長溫順德以該校為例，學生數6千人，學生滿招，但1年人事費用支出不足1千萬元，現有免學費補助根本入不敷出。連署學校建請教育部提高學雜費及免學費補助，要求112學年度每學期免學費補助金額2萬4423元，能先行分階段調高數額，並調升至每學期3萬元以上。

教育部表示，將列入9月教改專案會議討論，並強調113年會再調整。國教署指出，教育部近年數次調升高中學費，每學年度都增加補助金額，累計超過10億元，下學年度學費也會再調整。

校長們表示，免學費補助從2005年到2019年都沒調整，讓學校難以負擔，期待在113學年度前能一次把免學費補助調高到3萬元以上；而學雜費18年沒調整也太離譜了，應連動物價，做合理調整。教育部表示，會列入9月教改專案小組會議討論，並邀請相關部門討論，找出合理的解決辦法。

致用高中等18所學校也提案建請教育部能編列經費，補助私校清寒弱勢學生助學金，比照技專院校推動「以學習代替工讀」機制，國教署表示，應涉及上課節數等問題，也一併納入專案討論。

台南中市僑泰高中校長溫順德指該校學生6千人，學生滿招，免學費補助不足支付人事費用，1年不足1千萬元。記者鄭惠仁／攝影
台南中市僑泰高中校長溫順德指該校學生6千人，學生滿招，免學費補助不足支付人事費用，1年不足1千萬元。記者鄭惠仁／攝影

教育部 機制

延伸閱讀

少子化私校招生大不易 三大學貼紅榜慶「分發滿招」

高雄私校法拍首例 高美醫專底價估3.6億首拍流標收場

2私校分發入學缺額率逾9成 8所國立大學未招滿頂大也有1缺額

公立大專教師學術加給調漲15% 學界連署私校比照辦理

相關新聞

台中太平山區成「偷倒天堂」 路邊就有大型沙發

台中市太平山區經常被不肖人士傾倒廢棄物，地方里長反映多次無法改善，盼警方能協助，揪出這些不法分子，還給山林清潔環境。

影／向興富發求償2.6億 盧秀燕：協調破裂但市府立場堅定

5月10日發生中捷1死14傷事故，台中市政府像興富發建設求償2.6億元，因協調破裂將進入第三方仲裁協商。台中市長盧秀燕說...

日月潭停車位不夠 日管處出手了...伊德邵停車場下周擴建

日月潭伊達邵商圈愈來愈熱鬧，但當地大型公有停車場車位長期不敷使用，日月潭國家風景區決定斥資1.9億元，將伊達邵中正路停車...

18年未調漲學雜費 免學費補助跟不上物價 私校喊苦！

18所高中職今天在全國高中校長南區會議中建請教育部建立長期私立高中職免學費補助及學雜費收費合理浮動調整機制，除配合教師待...

大安納骨塔牌樓鋼筋裸露屋頂漏水 明天起修繕11月底完工

台中大安第10公墓納骨塔啟用至今已30多年，因海風侵蝕且使用已久，屋頂已開始漏水，入口牌樓也見鋼筋掉落，台中市議員施志昌...

台中霧峰龍眼豐收價格落 農會：輔導管理提高品質

農曆七月是龍眼產季，台中市霧峰山區產地出現3斤100元的價格，區農會總幹黃景建說，龍眼因農民管理不同，品質也有差異，像是...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦