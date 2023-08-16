18年未調漲學雜費 免學費補助跟不上物價 私校喊苦！

18所高中職今天在全國高中校長南區會議中建請教育部建立長期私立高中職免學費補助及學雜費收費合理浮動調整機制，除配合教師待遇條例規定支付，以及反映通膨。僑泰高中反映，該校學生6千人，學生滿招，但1年人事支出不足1千萬元，何況是沒招滿或是招不到一半的學校，要求每學期免學費補助從2萬4千多元調高到3萬元以上。學校要求，浮動調整因根據物價基準而不是軍公教調薪。

全國校長會議南區會議今天進入第2天議程，上午綜合座談由教育部次長林明裕主持，會中致用、僑泰、明道等18所高中提案，要求教育部建立長期私立高中職免學費補助及學雜費收費合理浮動調整機制。致用高中校長陳添旺、僑泰高中校長溫順德、明道中學校長汪大久等人表示，私立高中職學雜費從2005年起從未調整，而2019、2022年雖分別調高學費 3%、4%，但仍不足維持學校正常運作，加上近來物價、工時上漲，教職員工又要調薪，致健保提高，且勞基法及性平法也使人事成本提高，以及招生核定人數不斷調降、各項設備材料費用不斷提高，使私校財務負擔加重。

僑泰高中校長溫順德以該校為例，學生數6千人，學生滿招，但1年人事費用支出不足1千萬元，現有免學費補助根本入不敷出。連署學校建請教育部提高學雜費及免學費補助，要求112學年度每學期免學費補助金額2萬4423元，能先行分階段調高數額，並調升至每學期3萬元以上。

教育部表示，將列入9月教改專案會議討論，並強調113年會再調整。國教署指出，教育部近年數次調升高中學費，每學年度都增加補助金額，累計超過10億元，下學年度學費也會再調整。

校長們表示，免學費補助從2005年到2019年都沒調整，讓學校難以負擔，期待在113學年度前能一次把免學費補助調高到3萬元以上；而學雜費18年沒調整也太離譜了，應連動物價，做合理調整。教育部表示，會列入9月教改專案小組會議討論，並邀請相關部門討論，找出合理的解決辦法。