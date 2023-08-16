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撕「行人地獄」標籤！中市10大易肇事路口照明增亮2成

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
中市建設局針對境內10大易肇事路口，盤點鄰近照明設備，更換高流明數燈具，平均增亮路口照度2成，提升行人安全。圖／台中市政府提供
中市建設局針對境內10大易肇事路口，盤點鄰近照明設備，更換高流明數燈具，平均增亮路口照度2成，提升行人安全。圖／台中市政府提供

為擺脫「行人地獄」標籤，中市建設局針對10大易肇事路口，盤點鄰近照明設備，更換高流明數燈具，共換67盞LED路燈、9支四臂燈桿，平均增亮路口照度2成，提升行人安全。建設局長陳大田說，未來將視改善成效，逐步推廣至全市人流、車流較大區域。

陳大田指出，由警察局統計、台中10大易肇事路口，建設局盤點鄰近照明設備，全面提升路口平均照度20%，提供駕駛明亮視野。

陳大田也說，此次路燈全數更換高流明數燈具，並於路口中央分隔島，以四臂燈桿再加掛2盞路燈全方位照明，改善鈉燈演色性較差、視覺易昏暗問題，也更換為中色溫且光通量達25000lm的LED燈具，大幅增加路口明亮度及駕駛視野範圍，進一步保障行人安全，減少碰撞意外。

陳大田說，未來將視改善成效，逐步推廣至全市人流、車流較大區域，建立安全可靠光環境，盼有效減少交通事故發生，增加步行安全性。

據中市警方統計，台中市去年度與今年1月至3月「十大易肇事路口」，含環中路與五權西路口、崇德路與三民路口、台灣大道與文心路口、台灣大道與惠中路口、市政路與環中路口、中清聯絡道與環中路口、向上路與環中路口、環中路與中山路口、雙十路與精武路口、崇德路與環中路口。

建設局盤點鄰近路口，改善文心路與河南路、五義街與學士路、台灣大道與東大路、文心路與興安路、文心路與熱河路、逢甲路與福興路、中山路與台灣大道、學府路與雅潭路、崇德路與三民路、興祥街與中山路等十處路口照明，維護用路人使用安全。

中市建設局針對境內10大易肇事路口，盤點鄰近照明設備，更換高流明數燈具，平均增亮路口照度2成，提升行人安全。圖／台中市政府提供
中市建設局針對境內10大易肇事路口，盤點鄰近照明設備，更換高流明數燈具，平均增亮路口照度2成，提升行人安全。圖／台中市政府提供

台中市 警察

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