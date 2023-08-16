南投仁愛雨災165戶建物受損 縣府研擬安遷救助金

南投縣仁愛鄉雨災，縣政府今天表示，目前統計仁愛鄉受災建物共165戶，正研擬安遷救助金及房屋租金補貼等方案，也整理清掃埔里鎮北梅社區平價住宅，供災民申請入住。

颱風卡努外圍環流影響加上西南風，仁愛鄉8月4日暴雨釀災，縣府災害應變中心今天持續二級開設，相關局處進駐，並追蹤各項災民救助方案，包含土石流受災比照莫拉克風災受災戶救助、經濟部淹水救助補助、衛生福利部及勞動部以工代賑臨時就業等申請進度。

南投縣政府發布新聞稿表示，截至8月15日，電力、電信、自來水及簡易自來水等維生管線都完成搶修，災民收容所只有南豐天主堂6名村民，預計18日返家。

縣政府指出，目前仁愛鄉受災建物最新統計為165戶，縣府正研擬安遷救助金及房屋租金補貼等相關執行方案，也已整理埔里鎮北梅社區平價住宅5戶，可供災民入住，目前有1戶7人申請，相關家具配備等生活需求，縣府也會主動協助。

縣府表示，國軍今天出動人車前往16個村落進行災後土石清運、災情偵蒐、環境消毒、復原工作；新竹縣、台中市、雲林縣出動人車及機具支援搶修；縣府環保局及仁愛鄉公所消毒大同村環境、清運南豐村垃圾。

縣府表示，部分道路維持夜間管制，包含省道台14線72.8至79.2公里處夜間管制、84至93公里處單線雙向通車，投83線、投85線、投89線夜間至隔天清晨封閉管制，埔里鎮守城橋因斷裂無法通行、武界新橋因橋面凹陷持續封閉。