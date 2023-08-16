嫌彰化無聊 鬼月來逛南天宮十八層地獄體驗一下

農曆7月鬼月到來，「搬神弄鬼是一門好生意」，台南美術館去年「亞洲的地獄與幽魂」特展造成轟動，台南市今年還推出「最強女鬼散步導覽路線」，賺鬼生意；彰化也有業者動鬼腦筋，今年四月舉辦彰化市南天宮十八層地獄登高賽，卻是賠錢，廟方不想要鬼點子，表示只要花50元，就可逛十八層地獄試膽，很划得來。

位在八卦麓的彰化南天宮，建於1971年，供有齊天大聖、東嶽大帝等神佛，卻以布置十八層地獄聞名，造型雖然沒有想像中的逼真，卻以電動方式呈現，在鬼哭神號、接受酷刑悽厲聲中，搭配聲光效果，就算現在是大熱天，很多人還是會有一絲涼意。

彰化人很多在孩提時，只要不乖就會被帶去看十八層地獄，對於牛頭馬面及陰風慘慘氛圍，留下恐怖陰影，但這獨有的神鬼印象，也是一段難得的回憶。

十八層地獄布置在四個樓層，一進去首先就要過奈何橋，如果沒有不注意，就會被設計的機關嚇一跳，還以為橋塌了，隨後映入眼簾的是十殿閻王對下十八層地獄者的酷刑，

在牛鬼馬面押解下，從拔舌地獄開始，到剪刀、鐵樹、孽鏡、蒸籠、石壓等地獄，逐一開展，犯了貪官汙吏之罪，被大石杖斃，還有被開膛剖肚，甚至上刀山、下油鍋，有身歷其境的感受。

尤其在十八層刀鋸地獄，看到身體兩邊被用刀鋸拉鋸，兩邊身體分開景象，吱吱的鋸物聲，搭著「來了」、「來了」， 很多人都表示，有被「嚇到了」；還有遊客是被老舊的機器「驚」到，那怪怪的運轉聲，真的很有刺激的作用，認為不乖的孩子帶來走走看看應該有警惕作用。

不過，南天宮十八層地獄幾十年來，雖然是很多彰化人孩提共同的「恐怖」回憶，卻依然沒有打響名號，去年台南美術館去年「亞洲的地獄與幽魂」特展造成轟動，去年暑假南天宮也搭上熱潮，帶來一些外地遊客。

今年四月，即有業者舉辦「輪迴渡劫」地獄登高賽，讓參賽者從十八層地獄，經由卦山村人間，跑向終點卦山大佛，體驗完整的輪迴，也藉此呈現不一樣的八卦山大佛風景區玩法新風貌，但據了解，業者這門「鬼生意」卻是賠大了，今年鬼月就沒人再玩了。

很多人認為南天宮十八層地獄機器老舊而單調，才沒辦法吸引更多遊客。南天宮廟事人員表示，因為沒有經費再更新或添置設施，只能維持現狀，彰化被說「最無聊」，花50元就能走一趟十八層地獄也很划得來，參拜添油香，壓壓驚，也是很不錯的體驗。

彰化南天宮地址： 500彰化縣彰化市公園路一段187巷12號

營業時間：上午8時到下午6時30分。

電話：（04） 722 2587