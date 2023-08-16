郭台銘說中火只靠市長能力有限 盧秀燕：好政策都歡迎

鴻海集團創辦人郭台銘昨在台中指出，台中人都用肺發電，光靠台中市長盧秀燕的能力有限，只有自己提出的能源政策，才能讓台中宜居發展。市長盧秀燕表示，只要對台中好的政見，「我們都歡迎」。

盧秀燕今受訪時說，對於個別立委或總統參選人的問題、意見，不會回應。但是，市民對於不管總統參選人或立委參選人，提出台中市的建設及地方發展，都會很關注。

盧秀燕說，針對衆所關切的能源問題、環境問題、軌道建設等等，剛好可以讓台中市民了解，參選人對台中的建設政見或各種問題的表態，市民可以做最好的選擇。

盧秀燕說，中部區塊非常重要，但長期以來也感受到比較「被疏忽」，包括在預算分配等，中部地區需要更多的關切，對於更好的政見，「我們都很歡迎。」