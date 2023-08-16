影／向興富發求償2.6億 盧秀燕：協調破裂但市府立場堅定

5月10日發生中捷1死14傷事故，台中市政府像興富發建設求償2.6億元，因協調破裂將進入第三方仲裁協商。台中市長盧秀燕說，市府求償的立場堅定。

興富發建設文心愛悅建案塔吊的吊臂砸落中捷軌道，列車撞上吊臂，導致1死14傷。台中市政府要求興富發在轄內的8處相關建案停工，並向興富發求償2.6億元，七月兩次協調破裂，雙方同意進入仲裁協商。

台中市長盧秀燕今早受訪時說，這起事故造成市民傷亡、公共建設損毀、中捷營運損失，站在市府的立場，當然要積極求償。

盧秀燕說，因為這是別人造成台中市的損害，站在市府的立場必須積極求償。對於造成事故的一方，可能對2.6億的賠償金額嫌高，並不滿意，「但這也沒辦法」，因為大家各有立場。

經過兩次協調談判沒有成功，盧秀燕說沒有關係，現在就交由仲裁，希望仲裁有個好的結果，「台中市政府求償的立場是堅定的」。