中寮樟平溪堆置石料 居民憂釀災

南投中寮樟平溪流經北中寮7村，屬於當地主要河川，水利署三河局近期將大量石料堆置在河床上，其中包含營建廢棄物，地方反彈擔心影響河防安全。三河局表示，主要為減緩水流沖刷速度，廢棄物部分將要求廠商移除改善。

中寮鄉有18村，受山勢影響分成南、北兩區，樟平溪為北中寮主要河川，流經永和、永芳、龍岩、爽文、龍安、內城、清水等7村，近期不斷有卡車駛進當地，將大量石料堆置在樟平溪沿岸溪床，引起當地鄉親注意。

「大石頭堆溪床，大水來改變流向恐釀災。」龍安村長廖振添指出，11年前蘇拉颱風讓樟平溪「作大水」，當時大量石頭淤積溪床，造成水流轉向，沿岸堤防因此被沖毀，如今樟平溪內又堆放大量石頭，還是公部門堆的，地方無法理解。

廖姓居民說，河道內清淤都來不及了，竟還把石頭往溪床堆，難保不會又像蘇拉颱風時，水流轉彎釀災。邱姓居民說，大水一沖刷，石頭照樣掀起來到處流，會有潛在危險。

居民發現，樟平溪堆置的石料中，夾帶營建廢棄物。內城村長廖增堆說，三河局施工將進入溪床的階梯拆除，拆除後的水泥塊就直接堆在溪床內，說是要回填，實際上就是亂丟廢棄物，相當離譜。

第三河川局表示，在樟平溪沿岸溪床堆置石料僅8000立方公尺，主要是延緩水流沖刷的速度，降低河床被繼續刷深，減少對河道兩岸堤防的壓力；拆除溪床階梯為營造生物通道，廠商不該將廢棄水泥塊放進河道，將要求移除。