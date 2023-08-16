田中第一市場 規畫明年重建

彰化縣田中鎮第一市場閒置超過20年，還被判定為危樓，原規畫改建為結合市場、長照二合一的社福大樓，但引起地方反彈；鎮公所昨表示，新規劃將興建1、2樓現代化市場和商業空間，另規畫3樓設置日照中心與里民集會所，4樓將設6個桌球檯和至少2面羽球場，多數經費已獲衛福部等中央部會核定，編入明年度預算。

田中第一市場重建案是去年底田中鎮長選舉的關鍵議題，原規畫興建7層樓多功能市場、商場兼住宿型長照機構，引發當地民反彈，甚至導致前鎮長洪麗娜連任失利；周邊居民認為，市場與宮廟僅一街之隔，影響長照品質，醫療車輛進出也會阻塞交通，鎮公所舉辦說明會，仍難平息反彈聲浪。

縣議員轉戰鎮長成功的蕭淑芬，上任後重新評估第一市場重建案，新規畫納入市場、商場、日照中心與集會所，住宿型長照機構與市場重建案「脫鉤」；長照中心將搬到田中警分局旁空地，興建5層樓長照大樓。

鎮公所昨表示，興建1、2樓現代化市場和商業空間，由經濟部補助9000萬元，3樓設置日照中心與東路里、西路里民集會所則由衛福部補助，經濟部、衛福部經費均已獲核定；4樓將設6個桌球檯和至少2面羽球場，則計畫向體育署申請經費。

鎮公所指出，第一市場將在明年或撥款後，經細部規畫，拆除重建為多功能大樓，除了商業使用，日照中心可照顧60至80名長者，里民也有公共空間。