聽新聞
test
0:00 / 0:00

田中第一市場 規畫明年重建

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化報導

彰化縣田中鎮第一市場閒置超過20年，還被判定為危樓，原規畫改建為結合市場、長照二合一的社福大樓，但引起地方反彈；鎮公所昨表示，新規劃將興建1、2樓現代化市場和商業空間，另規畫3樓設置日照中心與里民集會所，4樓將設6個桌球檯和至少2面羽球場，多數經費已獲衛福部等中央部會核定，編入明年度預算。

田中第一市場重建案是去年底田中鎮長選舉的關鍵議題，原規畫興建7層樓多功能市場、商場兼住宿型長照機構，引發當地民反彈，甚至導致前鎮長洪麗娜連任失利；周邊居民認為，市場與宮廟僅一街之隔，影響長照品質，醫療車輛進出也會阻塞交通，鎮公所舉辦說明會，仍難平息反彈聲浪。

縣議員轉戰鎮長成功的蕭淑芬，上任後重新評估第一市場重建案，新規畫納入市場、商場、日照中心與集會所，住宿型長照機構與市場重建案「脫鉤」；長照中心將搬到田中警分局旁空地，興建5層樓長照大樓。

鎮公所昨表示，興建1、2樓現代化市場和商業空間，由經濟部補助9000萬元，3樓設置日照中心與東路里、西路里民集會所則由衛福部補助，經濟部、衛福部經費均已獲核定；4樓將設6個桌球檯和至少2面羽球場，則計畫向體育署申請經費。

鎮公所指出，第一市場將在明年或撥款後，經細部規畫，拆除重建為多功能大樓，除了商業使用，日照中心可照顧60至80名長者，里民也有公共空間。

長照 衛福部 住宿

延伸閱讀

彰化田中幸福小鎮 興建滑步車公園中央出錢出力

彰化田中鎮長選舉爭議話題 第一市場改建規畫定案

那些年 我們聽的田中馬拉松歷年主題曲故事

全鄉僅2家診所！線西衛生所新大樓有日照中心進駐 媲美涵碧樓

相關新聞

中寮樟平溪堆置石料 居民憂釀災

南投中寮樟平溪流經北中寮7村，屬於當地主要河川，水利署三河局近期將大量石料堆置在河床上，其中包含營建廢棄物，地方反彈擔心...

田中第一市場 規畫明年重建

彰化縣田中鎮第一市場閒置超過20年，還被判定為危樓，原規畫改建為結合市場、長照二合一的社福大樓，但引起地方反彈；鎮公所昨...

兩歲專班缺6成 中市府加速擴增

幼兒園2歲專班名額「僧多粥少」，台中市2歲幼兒總數為21943人，但全市公、私立幼兒園可收人數為8782人，入園率僅4成...

彰化扇形車庫停車場完工 有效解決遊客停車問題

位在彰化火車站後方的扇形車庫停車場已在7月底完工，彰化市公所將辦理驗收及申請使用執照；有議員表示，扇形車庫遊客多，停車場...

彰化田中幸福小鎮 興建滑步車公園中央出錢出力

彰化縣田中鎮獲選為經典小鎮，交通部觀光局在卦山三鐵線自行車路線旁，利用彰化高鐵站橋下空間興建滑步車公園，今天20多名鎮立...

台中潭雅神綠園道戰車公園優化 增顯在地軍事、鐵道文化

台中潭雅神綠園道11.5K戰車公園展示三台M48A3戰車，中市觀旅局向交通部 光局申請2400萬元，中央補助1368萬、...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦