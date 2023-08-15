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獨／合作破局？ 吳顯森：郭台銘稱是國民黨不要合作「不是他不要」

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獨／合作破局？ 吳顯森：郭台銘稱是國民黨不要合作「不是他不要」

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
郭台銘今天下午到台中市大雅區，第一站去拜訪國民黨前台中市議員吳顯森。記者游振昇／攝影
郭台銘今天下午到台中市大雅區，第一站去拜訪國民黨前台中市議員吳顯森。記者游振昇／攝影

鴻海集團創辦人郭台銘是否要參選總統，至今未公布，他今天下午到台中市大雅區拜訪國民黨前台中市議員吳顯森，多位里長也到場和郭台銘座談，吳顯森說，國民黨要合作團結才有機會贏，郭董今天告訴他，合作問題是國民黨不要，不是他不要。

郭台銘今天下午到大雅區吳顯森住處時，已有多位里長在場，吳顯森和其子國民黨台中市議員吳呈賢也在場迎接。

郭台銘和吳顯森父子與里長們相談甚歡，眾人一起合照與拍個人照，記者問吳顯森，如果郭台銘要參選總統大選，他是否支持郭，吳顯森表示，總統要選會做事的人，現在很多檯面上政治人物，都是律師出身，律師大部分都是在耍嘴皮，他不是在汙辱，如果殺人嫌犯請律師，律師責職是要辯到無罪。

吳顯森說，生意人當總統或地方首長很好，有經營企業經驗，將台灣當成事業經營，尤其郭董事業有成，全世界知名，現在抬面上的候選人，有哪位可和美國總統坐下來談話，和中國國家主席習近平談，和日本首相談話，目前他看到的，唯一一人只有郭台銘，相信他將經營企業理念，經營國家，國家一定會更富強。

吳顯森之子吳呈賢今天也被問到支持總統的人選，他回應「支持人才」。

郭台銘今天下午到台中市大雅區，第一站去拜訪國民黨前台中市議員吳顯森。記者游振昇／攝影
郭台銘今天下午到台中市大雅區，第一站去拜訪國民黨前台中市議員吳顯森。記者游振昇／攝影

2024選舉 2024總統選舉 郭台銘 國民黨

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