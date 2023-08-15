快訊

從台中搭到林口「3600僅付300」！Lulu爸被搭霸王車 女乘客落網了

中國宣布「暫停發布青年失業率調查」、生育率降至1.09

潭雅神綠園道戰車公園優化 增顯在地軍事、鐵道文化

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
戰車公園增設翻字卡遊戲牆。圖／台中市政府提供
戰車公園增設翻字卡遊戲牆。圖／台中市政府提供

台中潭雅神綠園道11.5K戰車公園展示三台M48A3戰車，中市觀旅局向交通部 光局申請2400萬元，中央補助1368萬、地方配合1032萬元，重新優化公園整體休憩空間，包含動線、照明、故事主題等，兼顧軍事風貌與鐵道懷情，提升高品質觀光體驗。

觀旅局指出，此次工程修繕在地鐵道、保留月台歷史風情，同時增設軌道林間步道、自行車專用車道及多種坦克為主題的裝置設施，並綠美化整體空間，如舞台區、月台鞦韆座椅、光影廊道和夜間光環境，讓公園充滿軍事魅力。

觀旅局說，戰車公園竣工啟用後，呈現嶄新觀光風貌，提供友善環境供騎乘單車旅客停留休憩，也更希望透過軍用鐵道的歷史文化，讓更多人了解當地國防軍事文化背景。

再搭配潭雅神著名打卡景點「S型彎道」、「觀飛機平台」及「中科戲水區」，沿途成排大樹構築成一條涼爽的綠色隧道，適合騎著單車細細品味午後悠閒時光，體會浮生偷閒的樂趣。

戰車公園既有M48A3戰車。圖／台中市政府提供
戰車公園既有M48A3戰車。圖／台中市政府提供
戰車公園增設戰車主題牆。圖／台中市政府提供
戰車公園增設戰車主題牆。圖／台中市政府提供
戰車公園增設鞦韆座椅。圖／台中市政府提供
戰車公園增設鞦韆座椅。圖／台中市政府提供
戰車公園增設戰車造型座椅。圖／台中市政府提供
戰車公園增設戰車造型座椅。圖／台中市政府提供
戰車公園增設戰車平車。圖／台中市政府提供
戰車公園增設戰車平車。圖／台中市政府提供

鐵道 單車 綠美化

延伸閱讀

屏東「聲音輪」開展 廢棄單車零件化身裝置藝術

辣妹香港地鐵月台當眾換上衣影片瘋傳 還稱「這件適合黃大仙」

向敵人買石油 烏克蘭的戰車形同「資敵」樂壞普丁

童玩節招牌設施「水戰車」 一幼童玩到眼角受傷

相關新聞

女子超度9嬰靈因前婆婆重男輕女 彰化鹿港地藏王廟悲哀故事多

明天就是鬼門開，彰化鹿港地藏王廟農曆7月13日將一連3天舉辦超度法會，最近就有女子報名超度9個嬰靈，只因前婆婆重男輕女，...

彰化員林行道樹被砍找不到事主究責 縣府出手了

國立崇實高工位在員林市新興里，學校人行步道25棵行道樹被三和里長砍除，校方堅稱樹木不知是誰種植，不屬於校樹，使得樹木遭砍...

機車一路騎進醫院大廳 阿北行徑讓眾人傻眼

「阿北你是怎麼進來的」中國醫藥大學附設醫院立夫大樓上午10時許發生令人意外的一幕！1名老人家竟騎著機車一路駛進醫院大廳，...

南投原民局組災後重建小組 受災原民每戶發1萬元

卡努颱風帶來驚人雨量，南投仁愛鄉受災嚴重，而因受災戶多為原住民，縣府原住民族行政局成立重建小組，派員駐點公所協助救助申請...

改裝重機噪音太大注意了！ 139縣道中寮往集集加強稽查

南投縣內139縣道是重機騎士假日出遊首選，常有大型重型機車隊急駛而過，疑似不少改裝車輛於行駛中發出噪音，危及用路人安全外...

彰化田中鎮長選舉爭議話題 第一市場改建規畫定案

彰化縣田中鎮第一市場重建案是本屆鎮長選舉的攻防重大議題，主張與住宿型長照機構脫鈎的占上風，鎮公所分頭向中央各相關部會爭取...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦