潭雅神綠園道戰車公園優化 增顯在地軍事、鐵道文化
台中潭雅神綠園道11.5K戰車公園展示三台M48A3戰車，中市觀旅局向交通部 光局申請2400萬元，中央補助1368萬、地方配合1032萬元，重新優化公園整體休憩空間，包含動線、照明、故事主題等，兼顧軍事風貌與鐵道懷情，提升高品質觀光體驗。
觀旅局指出，此次工程修繕在地鐵道、保留月台歷史風情，同時增設軌道林間步道、自行車專用車道及多種坦克為主題的裝置設施，並綠美化整體空間，如舞台區、月台鞦韆座椅、光影廊道和夜間光環境，讓公園充滿軍事魅力。
觀旅局說，戰車公園竣工啟用後，呈現嶄新觀光風貌，提供友善環境供騎乘單車旅客停留休憩，也更希望透過軍用鐵道的歷史文化，讓更多人了解當地國防軍事文化背景。
再搭配潭雅神著名打卡景點「S型彎道」、「觀飛機平台」及「中科戲水區」，沿途成排大樹構築成一條涼爽的綠色隧道，適合騎著單車細細品味午後悠閒時光，體會浮生偷閒的樂趣。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言