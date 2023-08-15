彰化員林行道樹被砍找不到事主究責 縣府出手了

國立崇實高工位在員林市新興里，學校人行步道25棵行道樹被三和里長砍除，校方堅稱樹木不知是誰種植，不屬於校樹，使得樹木遭砍找不到管理單位究責，今天護樹團體到場查看後，抨擊各方互踢皮球；縣政府表示，砍樹後必須善後，目前正了解責任歸屬。

崇實高工退縮圍牆，退讓牆外校地作為人行步道，林森路旁人行步道25棵大藍花楹行道樹在8月上旬被砍。據了解，三和里長吳權勝接獲民眾陳情，誤認行道樹種植地點是三和里行政區域而砍樹，市民誤會市公所為增闢停車空間去砍樹，崇實高工誤以為員林市有關單位整理環境來修剪樹木，樹木砍到剩下樹頭引起物議，各單位連忙「釐清」責任。

砍樹的三和里長吳權勝今天說，里民一再反映行道樹東倒西歪，先前颱風帶來強烈陣風曾吹倒其中1棵壓傷人，三和里租用崇實高對面的校舍當活動中心，里辦公室負責維護活動中心一帶樹木，都養護得很好，民眾反映有些行道樹妨害安全才砍伐。

員林市行道樹的主管機關是市公所，市公所表示，被砍的大藍花楹長在崇實高工校地上，屬於校樹，要請學校處理。崇實高工聲稱，原來行道樹是傑出校友前省議員游月霞1995年捐贈的50棵垂榕，垂榕已枯死，這次被砍的大藍花楹不知是誰種下，並非校樹。

縣議員曹嘉豪今天會同護樹團體到場察看，護樹團體抨擊認為修剪樹木絕對不是砍樹，員林市發生砍樹事件都沒權責單位出面處理，政府放任踢皮球，這樣粗糙處理方式對學生的環境教育淪為口號。曹嘉豪說，將要求縣政府依樹木保育自治條例處理。