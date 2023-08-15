照顧過動兒 醫師給5大建議：代幣制度、建設性懲罰

被診斷有「注意力不足過動症」（ADHD）的6歲女童嘉嘉，將要升幼兒園大班，仍無法專注地把一頓飯吃完，上課經常打斷老師，玩遊戲也不專心，對於老師的交代或父母的叮嚀忘東忘西，眼見與班上同齡孩子相比，記憶力及學習表現都比較差，媽媽既煩惱又擔心；台中榮總嘉義分院兒童青少年心智門診主治醫師黃聖雲給5大建議包括，「好的關注」、「精簡指令」、「代幣制度」、「建設性懲罰」及「不要讓孩子打斷你正在做的事」。

醫師黃聖雲表示，小朋友注意力不足過動的狀態，有恍神、忘東忘西、無法維持注意力的「不專注主顯型」，也有難以安坐、沒耐心、無法靜下來的「過動及衝動主顯型」，或2種狀況兼有的「混合表現型」，上述各種型態的特質不只會影響孩童本身的學習及生活，確實也讓旁人不知如何陪伴與相處。在診間經常有像案例中嘉嘉的媽媽一樣，訴說因不知如何是好，經常對孩子大聲斥責，又感到後悔，長久下來惡性循環相當苦惱。

黃聖雲表示，面對ADHD的孩子，有5大準則建議讓照顧者能夠引導孩子產生正向的行為模式，「給予好的關注」，ADHD孩童更需要在正向行為後獲得肯定，黃聖雲建議可在挑小朋友不忙的時候給予簡單任務，當完成時即給予大量讚賞及正向表揚，而後逐步上升任務難度。

「精簡清晰的指令」，面對注意力不佳的孩子，不要一次給予過多指令，且指令要簡短清晰，可請孩童眼睛與你對視一同重述指令，確認孩童理解狀況，並給予明確的任務完成期限，如5分鐘內收好書包；也可利用任務圖卡，作為提醒物，增加孩童吸收指令的能力。

「建立明確的代幣制度」，與孩童討論哪些行為可以集點，並且一同討論集點完成可以得到什麼獎勵；集點的獎勵最好循序漸進、或有短中長期目標，並盡量設立孩子能力範圍內可達成，避免因太難得到獎勵而放棄代幣集點。

「學習建設性的懲罰」，對孩童負向行為可先提出指令及警告，讓孩童思考10秒，若仍無法修正，可先嘗試扣點，當孩子情緒過度激動或無法配合時，採取面牆罰坐或獨立空間的隔離方式，待孩童冷靜後即可結束隔離，並且一起討論剛剛所面臨的事情，是否有其他作法，與孩童一起做情境演練。

「不要讓孩子打斷你正在做的事」，要讓孩子了解，當你忙碌時，他自己可以做什麼活動或遊戲，明確建立孩童時間概念，讓孩子知道目前你正在忙的事情需要多少時間，哪些時間可以固定陪伴他，或可設定鬧鈴、倒數計時器、或約定時鐘分針走到哪個數字時就可以陪伴，讓孩子養成當父母忙碌時，自己安排活動遊戲、不去打擾旁人的習慣，當孩童達成目標要給予正向鼓勵或給予獎勵集點。

黃聖雲提醒，家長及照顧者是陪伴ADHD孩童的重要關鍵，若與孩子相處、照顧上不知如何是好，建議在帶小朋友就診時，可向醫師諮詢具體的建議指引，藉由愛心、耐心與一些小技巧。