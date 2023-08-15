南投原民局組災後重建小組 受災原民每戶發1萬元

卡努颱風帶來驚人雨量，南投仁愛鄉受災嚴重，而因受災戶多為原住民，縣府原住民族行政局成立重建小組，派員駐點公所協助救助申請，該局表示，除全力協助農業復耕復養等工作，並已向原民會爭取發放受災原住民每戶1萬元救助金。

縣府指出，卡努颱風受災區域主要集中在原住民地區，該府原住民行政局為此全力動員協助，目前已成立重建小組，除了針對農業損害，全力修復農業公共基礎建設，並協助復耕復養等相關工作外，同時派出局內4人前去仁愛鄉公所駐點。

南投原民局表示，該局同進駐公所就近協助災區調查資料整理，並幫災民辦理原住民急難救助、房屋租金、淹水救助、住宅重建優惠貸款（或利息補貼）、住宅重建補助、融資紓困、房屋受損補助、以工代賑清理家園等8大補助申請項目。

另因仁愛鄉位居山區，山區無自來水，民生用水受限，僅能依賴簡易自來水，未料災後，連簡水系統都受損，已向經濟部水利署爭取改善，該署將先核撥補助款170餘萬元辦理簡易自來水設施改善，做為簡水系統搶修，以確保民生用水無虞。

此外，為協助原住民受災戶急難援助及重建家園，南投原民局也向行政院原住民族委員會爭取救助金，該局表示，針對仁愛鄉內受卡努風災因停電、停水、道路中斷、通信中斷、農產損壞影響的原住民受災戶，將每戶發放1萬元救助金。