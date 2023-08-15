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彰化田中鎮長選舉爭議話題 第一市場改建規畫定案

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣田中鎮第一市場將改建為多功能大樓。記者簡慧珍／攝影
彰化縣田中鎮第一市場將改建為多功能大樓。記者簡慧珍／攝影

彰化縣田中鎮第一市場重建案是本屆鎮長選舉的攻防重大議題，主張與住宿型長照機構脫鈎的占上風，鎮公所分頭向中央各相關部會爭取經費，已獲經濟部核定9千萬元，確定興建多功能市場大樓。

本屆鎮長選舉期間，田中鎮第一市場重建案成為辯論焦點，當時鎮公所規畫興建9層樓高的多功能市場兼長照社福大樓，招致周邊居民強烈反對，認為市場與香火鼎盛的宮廟僅一街之隔，影響長照長者的養護品質，醫療車輛也會造成交通車流壅塞，鎮公所在選前舉辦說明會仍無法平息反對聲浪。

縣議員蕭淑芬轉戰競選鎮長成功，重新評估第一市場重建案，規畫設計地方沒異議，向經濟部爭取獲核定9千萬元興建一、二樓現代化市場和商業空間，另向衛福部提報三樓設置日照中心計畫，同樓層規畫東路里、西路里的里民集會所，四樓挑高設計8公尺，將設置6個桌球檯和至少兩面羽球場。

鎮公所今天指出，日照中心和里民集會所、運動設施等經費，今年獲衛福部等中央部會核定編入明年度預算撥款，田中鎮第一市場重建案即可細部規畫，進行拆除重建等工程，未來興建多功能大樓，除了商業使用，日照中心可望照顧60至80名長者，兩個里的里民有地方舉辦公共活動。

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