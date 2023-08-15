父親罹病過世 精誠應屆生堅持到最後如願考上台大醫

大學考試分發入學成績今天揭曉 ，彰化精誠中學學生陳冠宇錄取台大醫科，他原本興趣在理工，想往二類電機系發展，但因父親罹病，在他高二時離世，改變了他的生涯規劃，他說，希望善用自己的物理、數學能力和醫學結合，未來讀醫，仍會選修相關AI課程，讓理工智慧與醫學巧妙結合，造福更多人。

陳冠宇的父母都從事教職，母親今天也到校感謝老師們的教導。陳冠宇在學測時就已考出58級分的好成績，卻與夢想科系陽明醫學系中的醫師工程師組失之交臂，一邊等待申請入學放榜，一邊準備分科考的日子承受不小壓力。

陳冠宇說，很感謝師們在畢業典禮後仍然到校陪伴，上的課堂還比學校原本排定的節次還要多，老師們的陪伴和教導讓他非常感動，他最後也考出284級分的好成績。

學生陳奕璇學測只考了53級分，自認失常情緒低落，她的母親以「沒有拿到自己想要的，可能是你值得更好的」勉勵她，讓她重整旗鼓，她說，媽媽的鼓勵是她能衝出282級分的後盾，也考上成大醫學系。

陳奕璇的父親是精神科醫師，從小耳濡目染，高二自主學習時，她曾繪製了一本心靈療癒的繪本，她說，將來會往精神科發展。