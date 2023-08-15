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父親罹病過世 精誠應屆生堅持到最後如願考上台大醫

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
精誠中學學生蘇澔緯（中）、陳冠宇（右二）今回校感謝老師的教導。圖／精誠中學提供
精誠中學學生蘇澔緯（中）、陳冠宇（右二）今回校感謝老師的教導。圖／精誠中學提供

大學考試分發入學成績今天揭曉 ，彰化精誠中學學生陳冠宇錄取台大醫科，他原本興趣在理工，想往二類電機系發展，但因父親罹病，在他高二時離世，改變了他的生涯規劃，他說，希望善用自己的物理、數學能力和醫學結合，未來讀醫，仍會選修相關AI課程，讓理工智慧與醫學巧妙結合，造福更多人。

陳冠宇的父母都從事教職，母親今天也到校感謝老師們的教導。陳冠宇在學測時就已考出58級分的好成績，卻與夢想科系陽明醫學系中的醫師工程師組失之交臂，一邊等待申請入學放榜，一邊準備分科考的日子承受不小壓力。

陳冠宇說，很感謝師們在畢業典禮後仍然到校陪伴，上的課堂還比學校原本排定的節次還要多，老師們的陪伴和教導讓他非常感動，他最後也考出284級分的好成績。

學生陳奕璇學測只考了53級分，自認失常情緒低落，她的母親以「沒有拿到自己想要的，可能是你值得更好的」勉勵她，讓她重整旗鼓，她說，媽媽的鼓勵是她能衝出282級分的後盾，也考上成大醫學系。

陳奕璇的父親是精神科醫師，從小耳濡目染，高二自主學習時，她曾繪製了一本心靈療癒的繪本，她說，將來會往精神科發展。

本來已經在申請入學時考上台大化學系的學生蘇澔緯在六月中旬時毅然決然放棄錄取資格，全力以赴拚搏分科考，最終也考出263級分的好成績，錄取中山大學醫學系。他說，挑戰醫學系成功達標後，會將在化學領域的優勢運用在化學與醫學相關的研究上。

大學考試分發入學成績今天揭曉 ，彰化精誠中學學生陳奕璇錄取成大醫學系。圖／精誠中學提供
大學考試分發入學成績今天揭曉 ，彰化精誠中學學生陳奕璇錄取成大醫學系。圖／精誠中學提供
大學考試分發入學成績今天揭曉 ，彰化精誠中學學生陳冠宇錄取台大醫科。圖／精誠中學提供
大學考試分發入學成績今天揭曉 ，彰化精誠中學學生陳冠宇錄取台大醫科。圖／精誠中學提供

醫學 醫師 陳奕

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