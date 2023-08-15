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中捷列車不堪修復共求償2.6億 興富發指太貴協調破裂

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
中央同意興富發建設拆除塔吊，今已完成第一吊作業，持續拆除中。圖／都發局提供
中央同意興富發建設拆除塔吊，今已完成第一吊作業，持續拆除中。圖／都發局提供

興富發建設文心愛悅建案頂樓塔吊的吊臂今年5月10日砸落中捷軌道，列車撞中吊臂，發生1死14傷事故。交通局長葉昭甫今說，台中市府針對中捷車輛、設備及服務損失等， 市府向興富發求償2.6億元，但七月開兩次協調破裂，業者認為金額過高、部分項目沒折減空間， 雙方同意提起仲裁， 一般仲裁期程約3到6個月，但市府希望加速進行。

葉昭甫說，市府針對中捷事故相關損失向興富發求償2.6億元，但七月兩次調解破裂。雙方同意八月提起相關仲裁協議程序，各邀請仲裁人，互推主仲裁人，加速協商處理，滿足彼此的權利義務。

葉昭甫說，市府求償金額共2.6億，主要是車輛賠償約兩億元，是依當初標案的契約價金，18輛車廂平均得來。市府為慎重，邀日本技師特地來台盤點、檢視車輛是否能修復，因不堪修復，且修復後有可能很大的公安風險，且軌道列車價格高，都是依中捷系統客製化，非坊間現貨，價格下不來。

葉昭甫說，仲裁一般而言期程約3到6個月，市府會加速進行，預定八月協商仲裁，趕快確認雙方權利義務。市府與興富發的歧異，主要是部分高價項目的折價空間，興富發當然希望賠償越少越好，但市府立場，須捍衛中捷公司與市府財產的權利義務。

市府都發局指出，文心愛悅建案的塔吊，中央核准拆除，市府同意交通維持計畫，昨天開始拆除作業。今早已順利完成第一吊，依進度進行拆除塔吊吊掛作業。興富發建設及子公司在台中有8處建案，目前仍停工中。

5月10日發生中捷1死14傷事故，市府向興富發設求 2.6億元，七月兩次協調破裂，轉提仲裁。圖／聯合報系照片
5月10日發生中捷1死14傷事故，市府向興富發設求 2.6億元，七月兩次協調破裂，轉提仲裁。圖／聯合報系照片

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