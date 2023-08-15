影／奇景！日治時期水門擋路 台中嘉豐路截彎取直更安全

台中市潭子區銜接豐原與北屯區，嘉豐路276號前卻有一座水門「擋在路中間」，用路人安全堪慮。原來該座水門於日治時期建置，因近年新路劃設開闢，水門意外成為路中間的障礙物。立委楊瓊瓔爭取道路截彎取直、移除水門並設置溢洪孔，道路拓寬2.5米，工程經費500萬元，力拚明年1月底完工。

立法委員楊瓊瓔、市議員賴朝國今早舉辦會勘，嘉仁里長林瑞文表示，潭子區嘉豐路(中89-1)276號前因一旁有灌排溝，道路彎曲且路幅狹窄，加上一旁有一座日據時期水門，因周遭道路闢建，卻意外變成「檔在路中間的水門」，用路人安全堪慮。

楊瓊瓔指出，嘉豐路銜接嘉仁里往返豐原區，沿途中小企業林立，清晨也有務農人士出入，將爭取經費再拓寬2.5公尺，讓道路截彎取直，移除道路中間的水門，避免碰撞發生憾事。

經濟部第三河川局局長張稚輝建議，嘉豐路276號下方舊式過路箱涵將汰舊換新，應與一旁灌溉溝箱涵尺寸一致，避免大量排水影響灌溉溝，並加設溢洪孔，讓水量可調節到潭子外圍分洪道。