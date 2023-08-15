台中這營隊好夯！錄取錄只有4％ 比高普考還難

暑假已過一半，不少家長替孩子安排暑期營隊，其中公家機關舉辦營隊，多數免報名費又專業，為擦亮自家金字招牌，卯足全力籌畫，在家長眼中「俗又大碗」，報名秒殺。台中市警察局舉辦「小小警察營」，200名額吸引5000人報名，率取率只有4%，比高普考錄取率9.2%還難，有家長燒香祈求幸運中籤。

已辦出好口碑的台中市警局「小小警察體驗營」活動，每年官網報名訊息一出，總吸引上千名家長留言、報名。這次幸運中籤的陳姓家長說，之前哥哥參加過一次，一圓警察夢，一身帥氣警察制服裝扮照片還洗出來裱框，今年報名前夕，她特別向家中祖先牌位上香稟告，果真弟弟中簽，雖然哥哥沒抽中，但也在旁乾過癮。

台中市警察局統計，今年有近5000人報名，但名額200位，中籤率只有4%，為滿足其他未中籤孩子的心願，活動同步採線上直播方式，讓親子在家也能參與闖關活動，觀賞霹靂特警表演。東勢警分局結合在地客家文化，推出「客語小小警察體驗營」，深受地方居民認同。

承辦人員坦言，公家單位舉辦營隊活動，各單位都卯足全力設計內容，「當然不能砸自家招牌」，免報名費，還有小警車、彩色筆、提袋等好禮帶回家，小朋友學到知識又好玩，家長自然開心拍照打卡宣傳。

台中市消防局今年首次舉辦2天1夜「消防魔法夏令營」，公告1天爆滿，原本規劃100名額，最後報名踴躍130位「全都錄取」，消防員在游泳池教導練習拋擲救生圈、防溺自救技能，還有夜間露營活動，學童最喜歡。

罹患亞斯伯格症張小弟喜愛消防員，張母說，11歲兒罹患亞斯伯格症，從小喜歡消防員，這次首次離家獨自過夜，兒子已在家多次練習獨自完成洗澡、吃飯，跟上團體進度，讓更多孩子認識、包容亞斯童。

豐南消防分隊小隊長方鴻智說，4月開始規劃設計16項關卡，均由消防員集思廣益、親自擔任帶隊官、小隊輔跑關；加上首次露營過夜，消防員還要學會搭帳篷，化身大哥哥、大姊姊帶動晚會氣氛，壓力雖大，但看到孩子笑容，「很有成就感」。