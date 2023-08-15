聽新聞
test
0:00 / 0:00

中捷綠線橋梁 9處劣化裂痕

聯合報／ 記者劉柏均／台中報導
台中市審計處報告指出，中捷綠線橋梁委外檢測，有9處劣待改善。台中捷運表示，多屬混凝土乾縮裂痕，年底前改善完成，結構安全無虞。記者劉柏均／攝影
台中市審計處報告指出，中捷綠線橋梁委外檢測，有9處劣待改善。台中捷運表示，多屬混凝土乾縮裂痕，年底前改善完成，結構安全無虞。記者劉柏均／攝影

台中捷運綠線5月發生建案塔吊吊臂砸入軌道意外，肇事設備昨起執行拆除。台中市審計處報告指出，中捷橋梁委外檢測，有9處部分劣化待改善；捷運公司內部取得橋梁檢測證書人數不多，應強化檢測人力。台中捷運表示，橋梁劣化為混凝土乾縮裂痕，不影響結構安全，年底前將改善完成。

興富發建案「文心愛悅」塔吊吊臂砸入捷運軌道，昨起到周五塔吊設備執行拆除，文心南五路從文心路到向心南路段封閉，文心路靠建案處也封閉1線車道。市府表示，拆除施工計畫經職安署審查通過，吊掛重物時，會趁捷運班車間隙，路徑採順時針方式，由建案內部轉向文心南五路，不會經過捷運軌道側。

台中市審計報告指出，中捷綠線橋梁委外檢測，有部分劣化，應盡快改善；中捷公司內部有橋梁檢測證書的人員不多，加上內部檢測評估方式與中央制度未接軌，應強化橋梁自我檢測能力。

中捷公司表示，中捷每2年委託專業顧問公司，辦理橋梁定期檢測作業，檢測方式採「DERU評定法」，與中央法規一致，112年已完成通車後第1次定期檢測；依專家檢測結果，有9處屬於一般性維護改善缺失，多屬混凝土表面乾縮裂縫等。

中捷表示，目前中捷綠線橋梁仍在台北市捷運工程局的保固責任期限，已要求北捷局納入改善作業，預計今年底前可全數完成改善；對於中捷橋梁結構不受影響。

中捷強調，捷運橋梁檢測都委託專業顧問公司進行，針對內部取得橋梁檢測證書人力不足，將增派人員受訓取得專業證照，強化橋梁檢測能力。

台中捷運 台中市 車道

延伸閱讀

站點玻璃帷幕遭指常爆裂 中捷：已明顯下降趨勢

「文心愛悅」今拆塔吊引民眾擔憂安危 中市府交維計畫曝光

中捷綠線9處橋梁劣化裂縫 中捷：年底前全數完成改善

建商出招搶市強打「輕鬆付」 簽約金最低3%、首付最低68萬元起

相關新聞

中捷綠線橋梁 9處劣化裂痕

台中捷運綠線5月發生建案塔吊吊臂砸入軌道意外，肇事設備昨起執行拆除。台中市審計處報告指出，中捷橋梁委外檢測，有9處部分劣...

中市、台電出資 蓋成龍泉活動中心

台中市龍井區龍泉里近年人口數激增，原本的龍泉社區活動中心使用率攀升，加上提供龍泉國小作為禮堂，場地不敷使用，市府與台電共...

北屯蓋橋接太平 地方籲配套

內政部補助興建台中市北屯跨廍子溪新橋，內政部長林右昌昨視察工程，當地里長紀進豐與里民現場抗議，規畫過程未開地方說明會，當...

中友百貨兌支票 彰化21層商場動土

彰化縣是全台六都以外人口最多的縣市，不過長期沒有百貨公司，中友百貨斥資43億元打造彰化店，昨天正式動工，興建地上21層複...

站點玻璃帷幕遭指常爆裂 中捷：已明顯下降趨勢

台中審計處報告指出，台中捷運綠線自2021年4月通車，僅止一年內，已8個車站共計10次、47次強化玻璃帷幕破裂，要求市府...

田尾鄉資源回收場優化落成 處理量增加3倍

彰化縣田尾鄉資源回收貯存場進行優化整修，今天落成啟用，優化後的回收場處理量可增加3倍到每月36公噸，田尾鄉鄉長許淑美表示...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦