中捷綠線橋梁 9處劣化裂痕

台中捷運綠線5月發生建案塔吊吊臂砸入軌道意外，肇事設備昨起執行拆除。台中市審計處報告指出，中捷橋梁委外檢測，有9處部分劣化待改善；捷運公司內部取得橋梁檢測證書人數不多，應強化檢測人力。台中捷運表示，橋梁劣化為混凝土乾縮裂痕，不影響結構安全，年底前將改善完成。

興富發建案「文心愛悅」塔吊吊臂砸入捷運軌道，昨起到周五塔吊設備執行拆除，文心南五路從文心路到向心南路段封閉，文心路靠建案處也封閉1線車道。市府表示，拆除施工計畫經職安署審查通過，吊掛重物時，會趁捷運班車間隙，路徑採順時針方式，由建案內部轉向文心南五路，不會經過捷運軌道側。

台中市審計報告指出，中捷綠線橋梁委外檢測，有部分劣化，應盡快改善；中捷公司內部有橋梁檢測證書的人員不多，加上內部檢測評估方式與中央制度未接軌，應強化橋梁自我檢測能力。

中捷公司表示，中捷每2年委託專業顧問公司，辦理橋梁定期檢測作業，檢測方式採「DERU評定法」，與中央法規一致，112年已完成通車後第1次定期檢測；依專家檢測結果，有9處屬於一般性維護改善缺失，多屬混凝土表面乾縮裂縫等。

中捷表示，目前中捷綠線橋梁仍在台北市捷運工程局的保固責任期限，已要求北捷局納入改善作業，預計今年底前可全數完成改善；對於中捷橋梁結構不受影響。

中捷強調，捷運橋梁檢測都委託專業顧問公司進行，針對內部取得橋梁檢測證書人力不足，將增派人員受訓取得專業證照，強化橋梁檢測能力。