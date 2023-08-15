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中友百貨兌支票 彰化21層商場動土

聯合報／ 記者劉明岩黃寅／連線報導

彰化縣是全台六都以外人口最多的縣市，不過長期沒有百貨公司，中友百貨斥資43億元打造彰化店，昨天正式動工，興建地上21層複合式商場，預計2026年開幕；加上台中北屯的漢神洲際購物中心2025年開幕，位於台中烏日的高鐵娛樂城2026年開幕，中台灣將進入百貨大戰。

彰化過去有國賓影城與郵局合作，但最後告吹，加上中友彰化店宣布2年都沒動靜，地方一度以為「狼來了」。昨天中友彰化店正式動工後，彰化縣長王惠美說，「動工證明不是詐騙集團」，除帶來商機，也將創造上千個就業機會。

中友彰化店基地位在彰化市旭光西路第2停車場原址，占地2150坪，縣府與市公所合作以BOT開發。彰化市長林世賢說，中友百BOT案是彰化縣第1個BOT開發案，未來不必再跑台中逛百貨公司。

投資興建的益彰公司董事長劉嘉誠說，力拚在2026年第3季如期開幕，總投資額43億元，規畫地下4層、地上21層鋼骨複合大樓，建物高度84.7公尺，將成為彰化的新地標，除百貨商場，還有電影院、停車場等，紓解彰化市區停車問題；業者也認養鄰近的成功公園。

台中市人口多，加上磁吸效應，百貨商機看好，目前除新光三越、大遠百，加上今年新開幕的Lalaport，後續還有2025年第4季加入戰局的北屯洲際棒球場旁的漢神洲際購物中心，以及正在進行都市計畫審查、預計2026年底開幕的高鐵娛樂購物城，諸家百貨公司競爭，屆時將掀起百貨大戰。

不只如此，台中捷運綠線市政府站G9-1、G9-2聯合開發案已簽約，將打造樓高43層的百億元地標，內部也有商場規畫。百貨業評估，中友彰化店對手不少，因彰化人早已習慣到台中消費，加上同期有其他大型百貨開幕，能否留著彰化人的心？將面臨考驗。

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