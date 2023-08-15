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中市、台電出資 蓋成龍泉活動中心

聯合報／ 記者黃寅／台中報導
台中市龍井區龍泉里活動中心昨落成啟用，台中市長盧秀燕（中）表示，對社區活動有很大幫助。圖／台中市政府提供
台中市龍井區龍泉里活動中心昨落成啟用，台中市長盧秀燕（中）表示，對社區活動有很大幫助。圖／台中市政府提供

台中市龍井區龍泉里近年人口數激增，原本的龍泉社區活動中心使用率攀升，加上提供龍泉國小作為禮堂，場地不敷使用，市府與台電共同籌措2355萬元，活化原公立幼兒園舊址，打造2層樓的里民活動中心，昨天新活動中心落成啟用，市長盧秀燕親自出席，感謝各界幫忙，讓龍井在地居民擁有更好的生活品質。

盧秀燕說，龍井區人口近1萬人，龍泉里長黃聖龍多年爭取新建里活動中心，前議長林士昌、前立委顏寛恒也支持，台電補助1500萬元經費，2年前也是她親自主持開工典禮，現在終於完工啟用。

盧強調，施工期間雖逢新冠肺炎疫情及烏俄戰爭，致物價飆漲、缺工缺料，市府與施工團隊全力以赴，讓地方引頸期盼的活動中心順利完工，提供里民更優質的生活環境及休閒遊憩空間，相信對里民集會、開會等活動有很大幫助，讓大家享有更安全、舒適的活動場域。

民政局長吳世瑋說，龍泉里活動中心總樓地板面積約141坪，以實用及易於維護方向規畫，外觀上融合地區環境設計，興建地上2層樓建築，包含里民活動中心空間、社區教室、會談室、廁所及無障礙電梯等，並進行活動中心周邊綠美化。

吳世瑋說，活動中心啟用後，會提供里民課程學習、活動休憩、地方會議及文化交流等使用。

台電 盧秀燕 新冠肺炎

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