站點玻璃帷幕遭指常爆裂 中捷：已明顯下降趨勢

台中審計處報告指出，台中捷運綠線自2021年4月通車，僅止一年內，已8個車站共計10次、47次強化玻璃帷幕破裂，要求市府做好工程品控，維護旅客安全。中捷表示，破裂數量已明顯下降趨勢，目前廠商提供維護管理用備品，均依原製程強化後重新試驗，確認試驗結果符合規範後，再行採用。

審計報告指出，中捷綠線車站玻璃帷幕工程，經費共計1億4千7百多萬元，但有承包商於施工前，未依契約規定，將玻璃帷幕材料廠商資料、成品檢測證明等，送監造單位審查，僅辦強化膠合玻璃材料檢驗，未依規辦強化玻璃檢驗。

審計處另提到，相關工程未針對不同厚度、尺寸強化玻璃，訂定不同最低熱浸處理時間，玻璃品質不定，難掌控自爆率，契約更對材料進場抽驗次數規定僅1次，抽樣檢驗頻率偏低。

中捷表示，自2020年至2023年7月底止，玻璃破裂數量已有明顯下降趨勢。據北捷局土建工程施工技術規範，強化玻璃皆經熱浸處理持溫至少2小時，經熱浸處理強化玻璃，需經工程單位確認，以保證符合規範要求。

中捷指出，為確保備品品質，目前廠商提供維護管理使用相關備品，均依原製程將備品熱浸強化後，重新進行試驗，經確認試驗結果符合規範後再採用。