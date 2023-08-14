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樂成宮「旱溪媽」恩德地方 林右昌贈「恩澤萬靈」致敬

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
內政部長林右昌今到台中樂成宮參拜。記者劉柏均／攝影
內政部長林右昌今到台中樂成宮參拜。記者劉柏均／攝影

內政部林右昌今到台中樂成宮，致贈「恩澤萬靈」匾額，表彰樂成宮長期發揮宗教安定人心、投入社區、鄰里服務的努力。林右昌說，內政部為宗教團體主管機關，特別感謝廟方長期恩德及人，像雨露一樣滋潤眾生。

台中樂成宮具270年歷史，為國定三級古蹟，主祀天上聖母，又稱「旱溪媽祖」，為台中重要信仰中心，每年農曆三月的「遶境十八庄」活動獲登錄為台中市民俗文化資產

林右昌上午在市議員江肇國、李天生與前議員邱素貞、樂成宮董事長何敏誠等人陪同下參拜媽祖，並致贈「恩澤萬靈」匾額，感謝董事會過去對廟宇經營的努力，內政部作為全國廟宇的主管機關，特別贈匾表示敬意。

林右昌也提到，內政部剛完成組織改造，宗教禮儀司的成立，希望能夠更全面的為宮廟團體、鄉親鄰里服務。

何敏誠表示，內政部選定樂成宮贈送匾額，廟方備感榮幸，此舉更是對從事廟務工作者的最大肯定，也希望尊神保佑林右昌、全國百姓身體健康。

江肇國表示，樂成宮已不是第一次獲得贈匾的殊榮，前總統馬英九、陳水扁過去分別贈匾給樂成宮，蔡英文總統也於2017年，親自到樂成宮致贈「霖雨濟度」匾額，歷任總統讚揚媽祖神威，讓在地人感到相當光榮。

江肇國說，樂成宮繞境十八庄活動已獲台中市登錄為無形文化資產，未來希望能再提升為國家級的文化資產，保存傳承。

樂成宮也以月老靈驗聞名，江肇國建議，內政部可推廣如樂成宮未婚聯誼、集團結婚等活動，促成天下佳偶。

樂成宮正殿高掛「法雨宏施」大匾，盼天上聖母庇佑地方，內政部長林右昌一行人離廟後，天降驟雨。記者劉柏均／攝影
樂成宮正殿高掛「法雨宏施」大匾，盼天上聖母庇佑地方，內政部長林右昌一行人離廟後，天降驟雨。記者劉柏均／攝影
內政部長林右昌今到台中樂成宮，致贈「恩澤萬靈」匾額，表彰樂成宮長期發揮宗教安定人心、投入社區、鄰里服務的努力。記者劉柏均／攝影
內政部長林右昌今到台中樂成宮，致贈「恩澤萬靈」匾額，表彰樂成宮長期發揮宗教安定人心、投入社區、鄰里服務的努力。記者劉柏均／攝影
樂成宮董事長何敏誠(圖中)與台中市議員李天生(圖右)。記者劉柏均／攝影
樂成宮董事長何敏誠(圖中)與台中市議員李天生(圖右)。記者劉柏均／攝影
內政部長林右昌今到台中樂成宮參拜，致贈「恩澤萬靈」匾額。記者劉柏均／攝影
內政部長林右昌今到台中樂成宮參拜，致贈「恩澤萬靈」匾額。記者劉柏均／攝影
內政部長林右昌今到台中樂成宮參拜，致贈「恩澤萬靈」匾額。記者劉柏均／攝影
內政部長林右昌今到台中樂成宮參拜，致贈「恩澤萬靈」匾額。記者劉柏均／攝影
內政部長林右昌今到台中樂成宮參拜，致贈「恩澤萬靈」匾額，表彰樂成宮長期發揮宗教安定人心、投入社區、鄰里服務的努力。記者劉柏均／攝影
內政部長林右昌今到台中樂成宮參拜，致贈「恩澤萬靈」匾額，表彰樂成宮長期發揮宗教安定人心、投入社區、鄰里服務的努力。記者劉柏均／攝影
台中樂成宮具270年歷史，為國定三級古蹟，主祀天上聖母，又稱「旱溪媽祖」，為台中重要信仰中心。記者劉柏均／攝影
台中樂成宮具270年歷史，為國定三級古蹟，主祀天上聖母，又稱「旱溪媽祖」，為台中重要信仰中心。記者劉柏均／攝影

內政部 文化資產 林右昌

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