「文心愛悅」今拆塔吊引民眾擔憂安危 中市府交維計畫曝光

台中興富發建案「文心愛悅」，今年5月因吊臂掉落中捷軌道，列車撞上釀1死10傷憾事，遭勒令停工，今執行塔吊拆除作業，民眾憂施工期間，若又操作不慎，恐影響捷運安全；交通局表示，拆除時將採「順時鐘」方向作業，並配合捷運進出站時間停止作業，請民眾安心。

興富發文心愛悅塔吊拆除作業，今早9時啟動、預計工程時間需5天，文心南五路一段部分路段封閉至18日下午5時。路過民眾看到興富發今拆除塔吊仍「心驚驚」，擔憂拆除過程再有不慎，恐嚴重影響中捷及周圍民眾安危，認為中捷應於施工期間停駛，最大程度降低意外機率。

「不會影響到捷運運行。」交通局長葉昭甫表示，塔吊拆除期間，高樓吊料將採順時鐘方向作業，塔吊吊裝吊起時，會立即通知道路疏導的義交人員，指揮暫停該路口(文心南路北往南續進，及文心南五路一段東往南車流)車輛行駛，待起重機遠離車道才開放通行，過程約需1至3分鐘。

葉昭甫提到，在興富發提交維計劃後，也進行交通維持管制演練，要求現場人員緊盯拆除作業，塔拆工程採「間斷性施作」，配合捷運進出班次時間停止作業，搭乘捷運乘客不用擔心。

交通局派出稽查人員駐守，中捷公司也在月台區增派觀察員、加強警戒，確保周邊住戶與人車行進時的安全與順暢。過程中若評估達易釀風險程度，立即通報列車於豐樂公園站前兩站暫停，請乘客安心搭車。