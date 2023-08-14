林右昌視察台中橋梁建設 推動人行環境改善

內政部長林右昌今天到台中市視察2座橋梁新設或改建狀況，並與地方民代座談，他希望透過橋梁建設改善當地交通，另外，中央也正推動人行環境改善，目標給民眾更好的通行環境。

台中市北屯區廍子地區近年新建社區大樓林立、住戶增加，但要前往鄰近的太平區，必須繞行至太原六號橋或坪林橋，居民爭取新設橋梁。另外，北屯區光西巷正大橋橫跨大里溪，但現行橋寬僅有4.6公尺，會車不易常壅塞，地方希望拓寬改建。

經地方民代向內政部爭取「太平區環太東路銜接新平路三段新建橋梁工程」與「北屯區光西巷正大橋改建工程」，獲納入生活圈道路交通系統建設計畫，合計總工程經費約新台幣4.2億元，中央補助近3億元。

林右昌今天在營建署長吳欣修陪同下，前往北屯區視察2項橋梁建設情形，並與地方民代座談交流，民進黨籍立委莊競程與何欣純、台中市副市長黃國榮等人皆出席。

林右昌會中表示，預計114年7月可完成正大橋改建、115年6月完成環太東路新建橋梁，2座橋梁啟用後，將可有效舒緩現行周邊交通壅塞狀況，縮短大里溪兩側通行時間，完善台中市東西向交通路網。

莊競程說，感謝中央對台中的關照，特別是北屯區快速發展的需求有被看見，期待未來透過建構道路交通系統，縮短通行時間，提昇區域產業運輸效能，共同為地方區域發展努力。

會前太平區新坪里長紀進豐與當地居民到場表達心聲，不滿環太東路銜接祥順路一段新建橋梁工程，在太平端因道路配套措施不足，恐影響當地居民生活品質。

何欣純表示，地方是支持新建橋梁工程，但在先前橋梁設計工程的說明或公聽會，太平當地的居民都不知情，要求中市府加強溝通及相關配套；黃國榮說，先前與地方溝通說明不足的地方會檢討改進，至於橋梁周邊的配套與改善措施，會進行檢討並向中央爭取支持。

此外，林右昌會中並提到，中央正推動人行環境改善計畫，目標完整且系統性的改善，希望與地方合作，將綠地、公園、學校、醫院，特別是小學周邊的行人道路環境，透過跨部會資源整合，給民眾更好的通行環境。