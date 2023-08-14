林業署台中分署揭牌 推動森林產業多元發展

行政院農委會升格為農業部，原林務局東勢林區管理處也改制為「農業部林業及自然保育署台中分署」，今天舉行揭牌儀式，推動森林產業多元發展，強化棲地、物種與生態地景保育。

林業署台中分署分署長張弘毅致詞時表示，台中分署原由大甲林區管理處和大雪山示範林區管理處合併成立，而大甲林管處前身可溯自1916年位於土牛的八仙山出張所，迄今已逾百年歷史。

張弘毅指出，期間歷經多次變革及改列公務機關的整併、精省改隸，現在配合農業部組織改造，整併國軍退除役官兵輔導委員會榮民森林保育事業管理處的業務，改制為現名。

張弘毅說，改制後的機關名稱以「林業」取代「林務」或「森林」，是為了彰顯推動森林產業多元發展與成長的期許，更凸顯納入「自然保育」，未來將擴大服務量能，強化棲地、物種與生態地景保育，以兼顧永續及林產業輔導為施政主軸。

為迎接2050淨零排放的全球趨勢，張弘毅強調，台中分署未來將以兼顧經濟、社會、環境等層面，充分發揮森林與自然碳匯的重要價值，連結里山、部落、社區的人文精神，以保護、保種及惠益共享的精神，為台灣林業注入全新的美好。