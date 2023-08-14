快訊

口罩再鬆綁！藥局等醫事機構不強制 4大場所仍需戴上

轟檢方醜化高虹安形象 柯文哲支持捍衛清白：相信絕無貪汙企圖

對號座車廂站滿人挨批「台鐵化」 台灣高鐵回應了

林業署台中分署揭牌 推動森林產業多元發展

中央社／ 台中14日電

行政院農委會升格為農業部，原林務局東勢林區管理處也改制為「農業部林業及自然保育署台中分署」，今天舉行揭牌儀式，推動森林產業多元發展，強化棲地、物種與生態地景保育。

林業署台中分署分署長張弘毅致詞時表示，台中分署原由大甲林區管理處和大雪山示範林區管理處合併成立，而大甲林管處前身可溯自1916年位於土牛的八仙山出張所，迄今已逾百年歷史。

張弘毅指出，期間歷經多次變革及改列公務機關的整併、精省改隸，現在配合農業部組織改造，整併國軍退除役官兵輔導委員會榮民森林保育事業管理處的業務，改制為現名。

張弘毅說，改制後的機關名稱以「林業」取代「林務」或「森林」，是為了彰顯推動森林產業多元發展與成長的期許，更凸顯納入「自然保育」，未來將擴大服務量能，強化棲地、物種與生態地景保育，以兼顧永續及林產業輔導為施政主軸。

為迎接2050淨零排放的全球趨勢，張弘毅強調，台中分署未來將以兼顧經濟、社會、環境等層面，充分發揮森林與自然碳匯的重要價值，連結里山、部落、社區的人文精神，以保護、保種及惠益共享的精神，為台灣林業注入全新的美好。

農業部 林業署 行政院

延伸閱讀

野保恐成三不管地帶 林業署與國家公園合作分享資源

大甲文昌國小廣場破損 爭取180萬元改善學生安全問題

高雄農改場揭牌 南區百年科研中心跨域合作拚提升研究量能

百年來最長名字 農業部林業及自然保育署台中分署今揭牌

相關新聞

不再狼來了！中友百貨彰化店動土 力拚2026年底開幕

彰化縣民期待已久的第一家百貨公司，不再「狼來了」，由益彰公司投資43億元規畫的中友百貨彰化店，今天天熱熱鬧鬧舉辦動土典禮...

中捷綠線9處橋梁劣化裂縫 中捷：年底前全數完成改善

中捷今年5月因興富發建案吊臂掉落，釀1死10傷，挨批應變訓練不足；台中審計處更指出，台中捷運綠線橋梁委外檢測，有部分劣化...

中友百貨彰化店動土 留住在地人心在當地消費是營運關鍵

中友百貨彰化店日今動土，投資43億元興建，預計2026年底開幕。除了台中市的新光三越和大遠百兩個已知百貨對手，它還將遇上...

助災民復原家園 南投啟動二手家具募集行動

南投仁愛鄉遭卡努颱風重創，今是災後第11天，受災地區土石清運、環境消毒持續進行，而為安置受災戶，縣府盤點縣內閒置社會住宅...

百年來最長名字 農業部林業及自然保育署台中分署今揭牌

農業部林業及自然保育署台中分署今天正式揭牌，該分署最前身是1916年的八仙山出張所，至今已有百年歷史，這次改制，是百年來...

影／內政部補助台中蓋新橋 民眾盼配套做好林右昌點頭

台中市獲內政部補助興建環太東路銜接新平路三段的新建橋梁工程，部長林右昌今特別前往視察並說明，未料新坪里長紀進豐和多位里民...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦