台中市府台電出資 龍井龍泉里活動中心今啟用

台中市龍井區龍泉里近年人口數激增，原里內龍泉社區活動中心使用率攀升，加上提供龍泉國小作為禮堂使用，場地不敷使用，市府與台電共同籌措2355萬元，活化原公立幼兒園舊址，打造2層樓高的里民活動中心。市長盧秀燕今出席落成啟用典禮，感謝各界幫忙，讓龍井在地居民擁有更好的生活品質。

盧秀燕說，龍井區人口近1萬人，龍泉里長黃聖龍多年爭取新建里活動中心，前議長林士昌及前立委顏寛恒也支持，感謝林士昌協助爭取台電1千5百萬元補助經費，兩年前她親自主持開工典禮，今天終於完工啟用。

她說，施工期間雖逢新冠肺炎疫情及烏俄戰爭，致物價飆漲、缺工缺料，但市府與施工團隊努力克服、全力以赴，讓地方引頸期盼的活動中心順利完工，提供里民更優質的生活環境及休閒遊憩空間，相信對里民集會、開會等活動有很大幫助，讓大家享有更安全、舒適的活動場域。