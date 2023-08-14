中友百貨彰化店動土 留住在地人心在當地消費是營運關鍵

中友百貨彰化店日今動土，投資43億元興建，預計2026年底開幕。除了台中市的新光三越和大遠百兩個已知百貨對手，它還將遇上面積達3.4萬坪的「漢神洲際購物中心」提前一年在台中市洲際棒球場旁營運，以及位在烏日的「台中高鐵娛樂購物城」同年開幕，若再加上業績不錯的三井 LaLaport分食消費人口，中友能不能留住彰化人在當地消費，將是重大考驗。

彰化以往沒有大型百貨公司，彰化人對於中友的進駐可說是十分期待，未來除了智慧停車場之外，將以購物、美食、娛樂、體驗四大主軸經營，預計引進230家國內外知名話題品牌與美食餐飲進駐，並規畫影城、親子休憩娛樂場域，舉辦大型熱門展演活動與高品質藝文饗宴，還認養鄰近的成功公園，打造園道廣場及藝文展覽廊道，並持續投入公益，帶給彰化多元的新型態購物體驗。

不過，中友的對手不少，因為彰化民眾早習慣到台中市消費。目前正如火如荼興建中的「漢神洲際購物中心」是包括百貨、電影、美食餐廳的複合式購物中心，比高雄漢神巨蛋面積還大，預計2025年第四季營運。

由第一大國際開發打造、占地達18萬坪的「台中高鐵娛樂購物城」，不僅包含購物中心、電影院，還有商務飯店和五星級酒店，以及巨型室內瀑布造景，目標打造台灣最頂級的休閒購物及藝術活動空間。

以目前規畫，高鐵娛樂購物城購物中心以「樓層數少、商場單層最大面積化」規畫，有地下1樓到地上4樓，純商場面積約9萬5千坪，高鐵娛樂購物城則約18萬坪，電影院預計有5千個座位，會是台灣最大百老匯等級影城。且電影院、書店、量販店、健身中心、遊樂設施預計24小時營業，打造全台唯一的深夜經濟，提供多元娛樂消費和餐飲休閒娛樂。

據高鐵娛樂購物城購物中心人員說，目前正進行市府的都市計畫審查，17日進行環評，預計2026年底完工營運。

中彰投交通四通八達，台中市提供消費多樣性選擇，前進台中往往是消費首選，2022年台中新光三越加上台中大遠百合計營業額就達448億元，前者連12度蟬聯全台百貨店王霸主，大遠百則是「店后」。

日本三井不動產集團在台中開設的首座區域型購物中心LaLaport 今年開幕，他們以該店方圓5公里內有百萬人口，看好台中的消費力，開幕以來經常擠滿消費人群，今年營業額估計可達65億元，3年後可挑戰每年百億元。