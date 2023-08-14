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和美鎮三順宮捐地又捐款 面前社區活動中心今動土

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化和美鎮公所為提供里民多功能活動中心，規劃興建面前社區活動中心，今天舉行動土儀式。記者林敬家／攝影
彰化和美鎮公所為提供里民多功能活動中心，規劃興建面前社區活動中心，今天舉行動土儀式。記者林敬家／攝影

彰化和美鎮公所為提供里民多功能活動中心，規劃興建面前社區活動中心，和美鎮三順宮捐地，加上縣府與市公所經費挹注，得工程總經費3600萬元來興建，工期370日曆天，預計2024年底完工，今天舉行動土儀式。

彰化縣長王惠美說，三順宮將捐出廟地提供新建社區活動中心，且加碼捐贈500萬元，加上和美鎮公所自籌2300萬元，縣府補助800萬。

這項工程規劃新建地上3層的建物，一樓為社區活動中心，二樓為社區活動室、長照及關懷據點，三樓為社區多功能教室，總面積約180坪，未來社區關懷據點也將有更多空間可使用，安排課程、開里民大會等，讓鄉親有更好更多的空間可以使用。

和美鎮長林庚壬表示，面前社區活動中心大家盼了很多年，感謝廟方捐地，在三順宮主委、理事長的打拚下，完工後一定會帶動地方發展。

彰化和美鎮公所為提供里民多功能活動中心，規劃興建面前社區活動中心，今天舉行動土儀式。記者林敬家／攝影
彰化和美鎮公所為提供里民多功能活動中心，規劃興建面前社區活動中心，今天舉行動土儀式。記者林敬家／攝影

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