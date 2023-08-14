農業部林業及自然保育署台中分署今揭牌 百年來最長名字

農業部林業及自然保育署台中分署今天正式揭牌，該分署最前身是1916年的八仙山出張所，至今已有百年歷史，這次改制，是百年來名字最長一次。

行政院農委會今年8月起升格為農業部，「農委會林務局東勢林區管理處」相應改制為「農業部林業及自然保育署台中分署」，今天舉行揭牌典禮。由分署長張弘毅與多位來賓一起揭牌，張弘毅表示，今天揭牌，也是承擔責任的開始。

張弘毅表示，該分署原由大甲林區管理處和大雪山示範林區管理處合併成立，大甲林區管理處前身可溯自1916年位於土牛的八仙山出張所，迄今已逾百年歷史，歷經多次變革及改列公務機關整併、精省改隸，現配合農業部組織改造，整併國軍退除役官兵輔導委員會榮民森林保育事業管理處業務，改制為現名。

改制後的機關名稱以「林業」取代「林務」或「森林」，彰顯推動森林產業多元發展與成長的期許；更凸顯納入「自然保育」，未來將擴大服務量能，強化棲地、物種與生態地景保育，兼顧永續及林產業輔導為施政主軸。

該分署自民國106年配合林業署國產材元年政策，木材自給率2028年達5%，2040年達10%目標，穩定提供市場優質國產材來源，串接森林副產物產業鏈。為接軌國際，該分署以全轄區近14萬公頃的國有林面積，今年4月正式獲得國際森林驗證協會 (Forest Stewardship CouncilTM，簡稱FSCTM)的合格證書，是由傳統林業轉變為永續友善林業經營的重要里程碑。