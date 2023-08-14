影／卡努襲南投災情慘許淑華遭圍剿 鄭文燦再提曾致電許提醒災情

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聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
行政院副院長鄭文燦表示，自己在4日晚間確實有打電話給許淑華，提醒仁愛鄉、信義鄉的災區情況可能很嚴重，他無意指責任何人，希望地方政府都必須按照災防法規定。記者徐如宜／攝影
行政院副院長鄭文燦表示，自己在4日晚間確實有打電話給許淑華，提醒仁愛鄉、信義鄉的災區情況可能很嚴重，他無意指責任何人，希望地方政府都必須按照災防法規定。記者徐如宜／攝影

卡努颱風導致南投仁愛鄉慘重災情，內政部長林右昌昨、今在臉書兩度發文批評縣長許淑華防災不力。行政院副院長鄭文燦今天上午在高雄展覽館受訪表示，自己在4日晚間確實有打電話給許淑華，提醒仁愛鄉、信義鄉的災區情況可能很嚴重，他無意指責任何人，希望地方政府都必須按照災防法規定。

林右昌13日在臉書開轟南投縣長許淑華，對災情一問三不知，未徹底執行強制撤離工作等；今天又發文批評，指副院長鄭文燦於8月4日晚間9點多致電許淑華，提醒她災情可能會很嚴重，但當時許淑華還在外面跑攤，應變中心只剩下一名科長留守。

鄭文燦今受訪時證實，在8月4日晚間確實有打電話給許淑華，提醒仁愛鄉、信義鄉災區的情況可能很嚴重，南投如果需要中央支援的話，中央會全力支持；隔天早上他就到南投參加災害應變會議，當時有跟行政院長陳建仁視訊聯絡。

鄭文燦表示，當時主要針對防災準備，8月3日、4日水保署都有做土石流黃色、紅色警戒區公告，也有主動致電到南投災害應變中心，希望盡早執行保全戶撤離計畫。當時撤離的保全戶464人，但後來撤離94人，也造成後來有人受困、有病患必須空勤總隊後送等情形。

鄭文燦說，任何災害都需要做防災、救災、災後復原3階段，有SOP，他無意要指責任何人，但希望所有地方政府必須按照災防法的規定，在防災整備上強制撤離，這是法令義務，雖然可能事後不一定有人員傷亡，但這是必要的。

鄭文燦以自己為例指出，他當了8年桃園市長，每次災害來臨前，都強制平均撤離300多人，對此滿有經驗。相信高雄市長陳其邁處理災害時也是同樣的態度，目前處於災後復原階段，中央在農損、路損以及災後重建上，會給南投縣最充分的支持。

至於災後家園重建，鄭文燦說，會以工代賑，提供一個月2萬6400元補助，名額也會超過800人，希望協助仁愛鄉居民完成災後重建；房屋全毀補償分為25萬元及50萬元兩種補助金，另外也有租金補貼，希望讓災民度過困難。

鄭文燦 許淑華

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