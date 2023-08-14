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以藝術行銷農特產 畫家黃美賢作品「平安蜜果」獲農會典藏

聯合報／ 記者王慧瑛／新北即時報導
畫家黃美賢今天親送「平安蜜果」畫作到和平區農會，希望為藝術行銷農產盡分力。圖／黃美賢提供
畫家黃美賢今天親送「平安蜜果」畫作到和平區農會，希望為藝術行銷農產盡分力。圖／黃美賢提供

畫家黃美賢近年致力於台灣各地田園花卉水果題材的繪畫創作，呈現在地的富饒豐美，也以藝術行銷花果農產。黃美賢7月間曾到台中大墩文化中心舉辦的「富饒豐美-黃美賢中台灣田園花果油畫展」，展出52件花果油畫作品，畫展過後，盛產蘋果的台中市和平區農會研議典藏黃美賢「平安蜜果」一作，黃今天親送作品到農會。

黃美賢說，她身為嘉義農家子弟，對農業有特殊情感，畫作獲農會典藏，為藝術與農業結合盡點心力，相當感動。

黃美賢曾在新北市服務10年，擔任台灣藝術大學創意產業設計研究所博士班專任副教授，也曾擔任嘉義市文化局長，現職是長榮大學美術學院專任副教授。黃近年致力於台灣各區域田園花卉水果題材的繪畫創作，被稱為「台灣田園花果畫家」。

7月間曾到台中大墩文化中心舉辦的「富饒豐美-黃美賢中台灣田園花果油畫展」，農業部資源永續利用司長莊老達說，黃美賢悠遊在藝術中，展情於花果，表現質樸情真，體現了藝農合一。

台中畫展獲得共鳴，台中市和平區農會研議典藏黃美賢「平安蜜果」一作。 和平區農會表示，典藏此作有多方面考量，一來支持農業局舉辦的中台灣花果畫展的藝術農業結合理念，也肯定畫家黃美賢優美生動作品，並宣揚和平區種植盛產優質蜜蘋果的形象知名度，希望有助於農產的行銷。

黃美賢今天親送「平安蜜果」畫作到和平區農會，農會也將回贈當季水果，串起雙方的美好緣分。

畫家黃美賢（左）與和平區農會幹部在畫展合影。圖／黃美賢提供
畫家黃美賢（左）與和平區農會幹部在畫展合影。圖／黃美賢提供

農會 畫作

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