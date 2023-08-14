聽新聞
test
0:00 / 0:00

埔霧公路 入夜封路施工

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導
台14線埔霧公路75.9公里、76.2公里仍需施工改善，昨起每晚8時至隔日6時入夜封路施工。圖／取自「中橫路況交通資訊站」
台14線埔霧公路75.9公里、76.2公里仍需施工改善，昨起每晚8時至隔日6時入夜封路施工。圖／取自「中橫路況交通資訊站」

台14線埔霧公路75.9公里忠勇橋、76.2公里板下路段因卡努風災受損嚴重，經搶通仍需施工改善，原訂18日周五前白天管制每2小時放行10分鐘，入夜不管制；但為減輕對交通影響，昨天起改為每晚8時至隔日6時入夜封路施工。

公路總局指出，台14線埔霧公路受颱風暴雨沖刷影響，包括64.1公里觀音瀑布、72.1公里眉溪、75.9公里忠勇橋、76.2公里板下等路段都出現路基掏空，受災情形相當嚴重。

經連日搶通，7日全線恢復通行，忠勇橋、板下路段僅能單向通行仍需施工，在71.5公里南豐驛站、76.5公里霧社端18日前實施交管，每日上午8時至下午6時，每2小時放行10分鐘。

但公路總局表示，經多次現勘受災路段搶修狀況，為加速全線路基缺口修復、減輕對交通影響，原訂白天每2小時放行10分鐘管制，自昨天起調整為每晚8時至隔日6時入夜封路施工，呼籲民眾用路時要注意道路通行狀況。

另，台14線沿線多處路段狹窄且腹地有限，考量車輛管制須於寬闊空間等候，並提供車輛迴轉需求，管制點設置於台14線72.8公里南豐驛站、79.2公里霧社兩端。

公路總局表示，谷關段為顧及大梨山地區農產品貨運需求，中橫便道維持晚上6時30分貨運班次外，再增加晚上7時30分貨運班次。

公路總局呼籲，夜間班次僅供有載貨的貨車下山行駛，並將依據雨量值管理是否通行，請民眾多加注意。

風暴 雨量 梨山 中橫

延伸閱讀

台14線埔霧公路交管措施有變 今起改為入夜封路

新竹到桃園機場6班客運忽搞失蹤 竹市府要求業者這樣做

台14線埔霧公路施工採全日交管 管制措施看這

霧社、廬山、清境合歡山路段搶通中 公路總局籲遊客短期內別來

相關新聞

台中自來水未供水率3% 六都最高

水利署統計，台中自來水未供水率到去年底有3.48%，六都最高，9.7萬人喝不到自來水。台水公司指出，未供水地區主要集中和...

國慶焰火在台中 鼓勵搭大眾交通

今年國慶焰火移到台中中央公園舉行，不過議員擔心，中央公園恐有近3分之2的園區列入人車無法進入的管制區，市府要做好配套措施...

離岸風電運維中心動工 外觀像穿山甲

建築形似穿山甲的台電首座綠能運維中心，昨天在彰濱鹿港區舉辦動工祈福儀式，台電表示，綠能運維中心外觀將由大量太陽光電板包覆...

埔霧公路 入夜封路施工

台14線埔霧公路75.9公里忠勇橋、76.2公里板下路段因卡努風災受損嚴重，經搶通仍需施工改善，原訂18日周五前白天管制...

台中柳川整治輸綠川 議員籲改善

綠、柳川為台中河川整治典範，每年吸引大量遊客遊憩打卡，但市議員陳俞融指出，綠川整治有成，已成市區亮點，但柳川整治經費較少...

非偏鄉 台中「地王」新光百貨前教師新村四分之一竟沒自來水

水利署統計，台中自來水未供水率到去年底有3.48%，六都最高，9.7萬人喝不到自來水。其中竟包括西屯區「教師新村」內還有...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦