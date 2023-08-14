埔霧公路 入夜封路施工

台14線埔霧公路75.9公里忠勇橋、76.2公里板下路段因卡努風災受損嚴重，經搶通仍需施工改善，原訂18日周五前白天管制每2小時放行10分鐘，入夜不管制；但為減輕對交通影響，昨天起改為每晚8時至隔日6時入夜封路施工。

公路總局指出，台14線埔霧公路受颱風暴雨沖刷影響，包括64.1公里觀音瀑布、72.1公里眉溪、75.9公里忠勇橋、76.2公里板下等路段都出現路基掏空，受災情形相當嚴重。

經連日搶通，7日全線恢復通行，忠勇橋、板下路段僅能單向通行仍需施工，在71.5公里南豐驛站、76.5公里霧社端18日前實施交管，每日上午8時至下午6時，每2小時放行10分鐘。

但公路總局表示，經多次現勘受災路段搶修狀況，為加速全線路基缺口修復、減輕對交通影響，原訂白天每2小時放行10分鐘管制，自昨天起調整為每晚8時至隔日6時入夜封路施工，呼籲民眾用路時要注意道路通行狀況。

另，台14線沿線多處路段狹窄且腹地有限，考量車輛管制須於寬闊空間等候，並提供車輛迴轉需求，管制點設置於台14線72.8公里南豐驛站、79.2公里霧社兩端。

公路總局表示，谷關段為顧及大梨山地區農產品貨運需求，中橫便道維持晚上6時30分貨運班次外，再增加晚上7時30分貨運班次。

公路總局呼籲，夜間班次僅供有載貨的貨車下山行駛，並將依據雨量值管理是否通行，請民眾多加注意。