離岸風電運維中心動工 外觀像穿山甲

建築形似穿山甲的台電首座綠能運維中心，昨天在彰濱鹿港區舉辦動工祈福儀式，台電表示，綠能運維中心外觀將由大量太陽光電板包覆而成，年發近100萬度綠電，除自給自足，還能回輸電力，預定2024年完工，可望成全台第一座淨零排放建築，除作為台電離岸風電運維基地外，也是再生能源設備材料倉儲中心。

行政院長陳建仁主持動工祈福儀式時表示，台灣是海島國家，能源98%仰賴進口，而彰濱外海是全世界十大風場之一，上天給這麼好的祝福，若沒好好天助自助、發展風力發電，真的是「暴殄天物」。

陳建仁說，行政院自2017年開始，在彰化外海發展風力發電，未來將有230座離岸風機，去年我國綠能發電量超過200億度，占總發電比例8%，首度超過核能發電量。

他以大家熟悉的「太陽與北風」故事比喻，「兩個人吵來吵去沒意思」，合作會讓彰化愈來愈好、台灣愈來愈好」，也希望在風電領域，台灣能做出成績，成為世界的楷模與典範。

台電在簡報時指出，這座名為「光源之石」的台電歷史首座綠能運維中心，將作為台電離岸風電一、二期，超過50部風機的吊裝廠房、運維基地，以及周遭陸域風機、太陽光電相關備品、維護工具等材料倉儲中心，預計2024年底完工，全面提升台電綠能建設維護效能。

台電指出，「光源之石」外觀設計結合綠能、善用彰化豐沛日照，將由大量太陽光電板包覆而成，完工後將可年發近100萬度電，等同約3000家戶月用電量，減碳效益預估可達500公噸，翻轉建築傳統耗能印象，發電不僅自給自足，還可多發電送回電網，配上吸睛外觀，堪稱「會發電的穿山甲」。