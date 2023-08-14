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國慶焰火在台中 鼓勵搭大眾交通

聯合報／ 記者余采瀅劉柏均／台中報導
據最新公布規劃管制區，北到經貿五路，南到大鵬路，東到經貿路以及西到凱旋路的區塊都是施放管制區，人車禁止進入。圖／慶籌會焰火處提供
據最新公布規劃管制區，北到經貿五路，南到大鵬路，東到經貿路以及西到凱旋路的區塊都是施放管制區，人車禁止進入。圖／慶籌會焰火處提供

今年國慶焰火移到台中中央公園舉行，不過議員擔心，中央公園恐有近3分之2的園區列入人車無法進入的管制區，市府要做好配套措施，以免淪為「交通重災區」。台中市交通局表示，將以大眾運輸優先、私人運具為輔為規畫，並制定完善的交通疏運策略，以減緩交通壅塞。

中央公園占地67.34公頃，據最新公布規劃管制區，北到經貿五路，南到大鵬路，東到經貿路以及西到凱旋路的區塊都是施放管制區，人車禁止進入。

民進黨市議員陳淑華表示，國慶焰火選在中央公園舉辦，周邊鄰近逢甲商圈，大量人潮瞬間湧入，恐造成交通混亂，也影響觀賞安全，距離國慶僅剩不到2個月，市府應加強完善規畫。

國民黨市議員楊大鋐表示，國慶焰火移到中央公園舉辦，面臨安全與交通兩大考驗。中央公園的草木皆屬易燃物，焰火施放須重視安全及風向，避免造成災害，周邊停車空間不足，市府應及早因應。

交通局表示，由於須考量布彈區與落焰管制範圍，交通局將以「大眾運輸優先、私人運具為輔」為規劃原則，制定完善的交通疏運策略，鼓勵民眾多加搭乘大眾運輸，減緩會場周邊壅塞。

國慶 議員 台中市

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