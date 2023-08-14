台中自來水未供水率3% 六都最高

水利署統計，台中自來水未供水率到去年底有3.48%，六都最高，9.7萬人喝不到自來水。台水公司指出，未供水地區主要集中和平鄉等山區，當地居民設有簡易自來水，延管接水意願低；中市經發局表示，將籌編預算或向經濟部爭取經費延管。

水利署統計，台中市自來水供水人口普及率由2018年95.86％，逐年上升至2022年96.52％，未供水人口有 9萬7935人，占比3.48％，居六都最高，台北市0.18%最低；台中市另有7個行政區未達9成，包括東勢、外埔、霧峰、新社、石岡、大安，和平區最低僅1成多。

審計處要求市府，針對自來水普及率仍低、水質惡化或未完成路面修復等，加強改善。另列管48處簡易自來水系統水質，保障安全。

台水公司第四區管理處副處長張裕浩表示，目前未供水地區，主要集中於和平區等山區地點，主因當地民眾已設有簡易自來水，裝自來水管線意願低；另針對未完成路面修復等，張裕浩說，自來水管線工程時間較長、範圍廣，同路段工程整體完成後，會重新鋪設路面，未來會盡速縮短工程時間。

經發局指出，籌編預算或向經濟部爭取經費，辦理自來水延管工程，減輕偏鄉居民負擔。

另督促各區公所輔導各簡易自來水管理委員會，加強對水質檢測、儲水、供水等相關設備定期清潔維護。

此外，位在西屯區「教師新村」60多戶使用地下水，此區與七期地王、兩大百貨公司僅隔台灣大道，教師新村是都會難得的幽靜巷弄，多家改裝成網紅咖啡、美食店，不過卻還有很多住戶喝地下水，令人不解。

上德里長洪頊晿說，教師新村落成後，因當時的中港路（台灣大道前身）是維他露公司，業者在新村興建水塔，供全村飲用，飲水品質比自來水更好，全村才未申裝自來水，但水塔年久失修，10幾年前四分之三用戶齊集申裝自來水。

現約60多戶沒裝自來水，最近因地下水質日益變差，捷運藍線也在此區地下化，已有30幾戶近日申請裝設自來水，應很快會施工，其他未申裝戶，多因房東人在國外，房客不敢擅動。