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非偏鄉 台中「地王」新光百貨前教師新村四分之一竟沒自來水

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中教師新村位在「地王」新光百貨對面，全村卻有四分之一沒有自來水，令人意外。記者陳秋雲/攝影
台中教師新村位在「地王」新光百貨對面，全村卻有四分之一沒有自來水，令人意外。記者陳秋雲/攝影

水利署統計，台中自來水未供水率到去年底有3.48%，六都最高，9.7萬人喝不到自來水。其中竟包括西屯區「教師新村」內還有近60戶人家，此區與「地王」、七期兩大百貨僅隔台灣大道，還有四分之一家戶喝地下水，令人好奇。

西屯區上德里長洪頊晿說，教師新村有兩百多戶， 現約四分之一家戶沒裝自來水，因房東多移民國外，地下水質逐年變差，捷運藍線在此區設計地下化，近日有30幾戶已申請設自來水。

教師新村興建近半世紀歷史，當年住戶須有教師資格，經抽籤，中籤才能入住，共200多戶。令人好奇，為何社區地段這麼好，對面就是地王、兩大百貨公司，入住者又是教師，不致於全市97％家戶都裝設自來水，教師新村卻沒有？

洪頊晿說，教師新村落成後，因當時的中港路（台灣大道前身）是維他露飲料公司，業者在新村建一水塔，供全村飲用，因飲水品質比自來水更好，全村才未申裝自來水，但水塔年久失修，10幾年前四分之三家戶齊集申裝自來水，因集體作業，平均每戶負擔2、3萬元。

洪里長說，最近地下水質變差，30幾戶近日申請裝設自來水，應很快會施工。其他未申裝戶，多因房東人在國外，房客不敢擅動。里長說，教師新村保有舊貌，是都會難得的幽靜巷弄，多家改裝成網紅咖啡、美食店。

水利署統統計，台中市自來水供水人口普及率由2018年95.86％逐年上升至2022年96.52％，未供水人口有 9萬7935 人，占比 3.48％，居六都最高，台北市0.18%最低；另有7個行政區未達九成，包括東勢、外埔、霧峰、新社、石岡、大安、和平區最低僅一成多。

審計處要求市府，針對自來水普及率仍低、水質惡化或未完成路面修復等須改善。另列管48處簡易自來水系統的水質，保障飲用安全，有和平39處、新社5處、東勢3處及太平1處，服務4866戶、1萬5555人。

經發局指出，籌編預算並向經濟部爭取經費，辦理自來水延管工程，減輕偏鄉居民負擔。另督促各區公所輔導各簡易自來水管理委員會，加強對水質檢測、儲水、供水等相關設備定期清潔維護。

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