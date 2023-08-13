炎炎假日振坤宮旁廣場變水樂園 何欣純持水球嗨戰千人
雖過「立秋」，已是秋天時節，但氣溫仍感「夏日炎炎」，氣象局更公布中部地區亮起「橘燈」，台中大里振坤宮、立委何欣純今聯合舉辦「水球大戰沁涼一夏」，將廟旁廣場變成清涼水樂園，上千名大小朋友齊聚打水仗，更有氣墊溜梯、親子文創市集等，讓大家清涼度過炎熱假日。
振坤宮主委楊寶義表示，振坤宮是大里區信仰中心，為讓大里區大小朋友們有個消暑好去處，將熟悉的宮廟廣場，佈置為戲水遊樂場，除發送水槍外、水池裏還倒入千顆水球，多樣樂趣豐富活動，兼顧消暑和玩樂的熱鬧氛圍。
何欣純表示，現場還準備大人小孩都愛的夾娃娃機，親子互動趣味十足，活動讓大家都high翻天，不只大里民眾參加，就連太平、霧峰都有好多人來共襄盛舉，還未到活動時間，就許多民眾到場等候，狂歡中雖濕透全身，但大家都直呼痛快、不虛此行。
仁德里長林志忠、仁化里長陳宗興表示，近日酷暑難耐，出現35度以上的高溫，氣象局公布的數據資料中部地區也亮起橙色燈號，夏季玩水成了民眾的消暑首選。
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