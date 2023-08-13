「石虎與歐米馬」中市見面會 大小孩搶合照喊：好可愛
台中吉祥物「石虎家族與歐米馬」，今年暑假共有2場粉絲見面會，今於市政廣場舉行最終場，更有YOYO家族KIWI姐姐、柳丁哥哥、櫻桃姐姐現場帶動唱。新聞局長鄭照新表示，市府各局處也精銳盡出，準備有趣的宣導攤位，讓親子遊玩體驗，更有超帥哈雷機車可讓小朋友排隊騎乘，還有超萌警犬合影。
這次見面會，還有小青蛙劇團帶來可愛的兒童劇「糖果屋」，可從劇中學習交通安全知識，活動最後還可以和石虎家族的成員一起合照，為家長和孩子們留下最珍貴的暑期回憶；此外，掃描QR code填寫活動問卷，並向工作人員出示截圖畫面，就可在現場兌換石虎家族限量吸水杯墊。
鄭照新今也準備棒棒糖驚喜現身，分送給現場大小朋友，並到各攤位為辛勞的同仁打氣。他提醒，此次參加見面會還可抽獎，只要在明日前追蹤「石虎家族 Love&Life」粉絲專頁，上傳與活動現場的合照，到活動貼文並留言「石虎家族見面會好好玩！」，就有機會得到精美的日本BRUNO多功能電烤盤。
今「石虎家族與歐米馬」粉絲見面會，小朋友跟著又唱又跳，並開心的與石虎、YOYO家族合影留念，包含新聞局長鄭照新、副局長廖烱志、西屯區長陳寶雲，立法委員張廖萬堅、市議員林祈烽服務處代表也到場與大、小朋友同樂。
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