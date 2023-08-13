2公里外的村子都聞得到...彰化這地區飄陣陣惡臭 縣府找到禍首要開罰了
彰化縣溪州鄉水尾村近日一直飄著惡臭，居民只好緊閉門窗，後來竟發現是溪州大橋下方濁水溪附近河川地傳出的陣陣惡臭，懷疑被亂倒廢棄物，不過彰化縣環保局派員稽查後發現，應是農民混合雞糞、羽毛等物在做推肥，但已造成環境汙染，依廢清法可處1200元以上、6千元以下罰金。
水尾村長蔡曉如表示，最近接到超過30位村民電話投訴指出，水尾村溪州大橋下方一帶發出陣陣惡臭，已通報彰化縣環保局和水利署第四河川局派員稽查，初步在現場發現是河川地被棄置菜渣、樹枝、鳥類羽毛等廢棄物而造成惡臭，希望相關單位正視，別讓河川地成為廢棄物業者的天堂。
「原以為有動物死掉，後來還發現有非常濃的雞屎味」，居民表示，由於發出惡臭那一帶有河川地和農田，已臭了近一周，騎車經過都臭到受不了，連2公里外的村子裡都聞得到，大家只得緊閉門窗，每天生活在惡臭中，因此引起公憤。
環保局表示，已派員稽查汙染，初步調查結果，應是農民用雞糞在做堆肥，汙染地共有二處，部分堆肥已被混進農田中，目前還在請四河局調閱承租河川地的農民資料，由於已影響當地環境衛生，將會依廢清法開罰。
四河局表示，8月10日接獲溪州鄉水尾村長通報，最近一周發現濁水溪河川地，遭偷倒羽毛等禽類廢棄物，當日即會同村長現地勘查，初步發現廢棄物傾倒位置在溪州大橋下游側，範圍約10乘5平方公尺，當日即於現場豎立簡易告示牌，警示不得於河川區域內傾倒廢棄物，並將於明天請廠商儘速完成清除，以維護河川環境，未來當地將設置移動式監控站，以利取證，取締非法行為。
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