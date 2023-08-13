中市「特定工廠案件進度查詢網」上線 便民查申辦進度

截至今年3月20日，台中市共有7906家特定工廠業者申請登記，市府歷經10個月開發「特定工廠案件進度查詢網站」，今正式上線。經發局表示，業者可透過登入平台，查詢追蹤申請進度、審查結果及需補正的相關文件等資訊。

經發局表示，配合特定工廠登記制度，持續朝「全面納管、就地輔導」目標邁進，截至今年3月20日截止收件日，市府共受理7906件工廠改善計畫，全國最多，目前已核准954件工廠改善計畫，駁回103件，尚有6849件審查中。

經發局指出，時常接到業者反映，不知道工廠改善計畫申辦進度，僅能打電話至窗口詢問，現在只要登入特定工廠案件進度查詢平台，就可以追蹤，無須下載及安裝任何外掛程式，即可用瀏覽器或智慧行動裝置開啟，立即查詢最新進度、審查結果及需補正的相關文件等資訊。

經發局提醒，網站功能初期上線，相關資訊隨著審查進度陸續建置中，未來將精進網站各式功能，並開放業者查詢納管輔導金、營運管理金的繳納情形，及非都市地區特定目的事業用地變更辦理進度。