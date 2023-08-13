中央公園近3分之2列國慶焰火管制區「人車禁入」 議員憂交通混亂

今年國慶焰火移師台中中央公園舉行，不過議員擔心，中央公園恐有近3分之2的園區列入人車無法進入的管制區，管制區範圍大，中央公園周邊交通本就車流量大，市府要做好配套措施，以免淪為「交通重災區」。台中市交通局表示，將以大眾運輸優先、私人運具為輔為規劃，並制定完善的交通疏運策略，以減緩交通壅塞。

中央公園占地67.34公頃，據最新公布規劃管制區，北到經貿五路，南到大鵬路，東到經貿路以及西到凱旋路的區塊都是施放管制區，人車禁止進入，管制區範圍大。

民進黨市議員陳淑華表示，國慶焰火選在中央公園舉辦，周邊鄰近逢甲商圈、逢甲大學，且夾於車流量大的中清路、河南路及台74線間，為車流、人流匯聚地，但有近3分之2園區列為施放管制區，禁止進入，剩餘區域需容納觀賞民眾、停車、接駁車空間等，大量人潮瞬間湧入，恐造成交通混亂，也影響觀賞安全。

陳淑華說，距離國慶僅剩不到2個月，呼籲市府加強與中央合作，完善規畫。

國民黨市議員楊大鋐表示，國慶焰火首度移師中央公園舉辦，面臨安全與交通兩大考驗。中央公園的草木皆屬易燃物，焰火施放須重視安全及風向，避免造成災害。

楊大鋐說，中央公園雖然舉辦過跨年煙火與燈會等大型活動，但國慶焰火比跨年活動盛大，且同一天瞬間湧入龐大人車潮，周邊經貿路、河南路一帶車流量本就大，周邊停車空間又不足，市府應及早因應，停車空間及接駁車都需做好配套。

交通局表示，國慶焰火交通管制區域由慶籌會與市府共同研議，並以安全為最大考量。由於須考量布彈區與落焰管制範圍，交通局也將持續與相關單位討論，並擬定合適的交通管制範圍。

交通局指出，將以「大眾運輸優先、私人運具為輔」為規劃原則，於活動前制定完善的交通疏運策略，鼓勵民眾多加搭乘大眾運輸交通工具前往，減緩會場周邊交通壅塞。