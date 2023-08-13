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中市柳川整治有落差 市府：持續爭取前瞻建設經費

中央社／ 台中13日電

綠川及柳川是台中市區的重要河川，民進黨台中市議員陳俞融今天表示，其中柳川整治不連貫，河岸景觀落差大，市府水利局指出，將持續爭取中央前瞻基礎建設水環境經費整治。

陳俞融指出，綠川、柳川是流經台中市區的重要河川，其中，綠川經過前市長林佳龍及市長盧秀燕接力整治後，不僅提升了市容，也吸引了許多遊客前來賞景，成為打卡熱點，對於城市觀光也帶來正面效益。

反觀柳川的整治，陳俞融指出，柳川流經北區人口稠密與精華地區，也是台中市重要區域排水之一，但柳川與綠川相比，整治經費相對少，市府雖完成柳川2期整治計畫，但仍有部分柳川河段水環境尚未改造，造成新舊河岸景觀上出現巨大落差情形。

以整治經費來看，陳俞融表示，盧秀燕上任以來，在綠川整治工程經費上共達到9.5億元，柳川則是共7.25億元，可以發現綠、柳川整治經費的不均。

陳俞融舉例說，雖然柳川2期位於中正公園內的中正淨水廠已經完成，透過多樣性的植栽融合親水河岸設計改善景觀，也成為民眾休憩去處，但跨過學士路自學士柳橋到五權柳橋這段柳川下游河道，卻仍然還沒有進行河岸改造。

陳俞融表示，柳川下游河道單調的河岸景觀，加上沿岸旁隨處可見的小型垃圾，造成一路之隔就有景觀上的巨大落差。她呼籲市府，應投入資源，繼續銜接柳川整體景觀規劃與改造工作，打造北區水岸生活綠廊，改善市民的視覺感受，也可增加市民親近水域的機會。

市府水利局表示，感謝陳俞融關心水環境建設，水利局將持續爭取中央前瞻基礎建設水環境經費進行整治。

綠川 台中市

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