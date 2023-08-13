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台中百貨辦美食展 彰化伴手禮、泰國超人氣零食一次購足

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中大遠百首次舉辦「2023泰國風情物產嘉年華」。圖／台中大遠百提供
台中大遠百首次舉辦「2023泰國風情物產嘉年華」。圖／台中大遠百提供

台中大遠百首次舉辦「2023泰國風情物產嘉年華」，即日起開跑，打造泰國慶典氛圍融入展場，包含泰國文化特色古蹟、傳統水上市場的景色以及色彩繽紛的泰式燈籠，讓民眾好買又好玩。中友百貨也與彰化縣政府合作推出「體驗彰化-美食．伴手禮展」，民眾可一次購足彰化十大伴手禮。

「泰國風情物產嘉年華」在台中大遠百盛大舉辦，有Pocky、炸魚皮、Bento魷魚片等超人氣泰式零食，民眾不用出國，就可以一次購足。另持遠百APP會員於泰國展或於B2 FCity Super 超市單筆消費滿500元以上，即可參加曼谷來回機票兌換券抽獎活動。

泰國展場布置泰國文化特色古蹟、傳統水上市場的景色以及色彩繽紛的泰式燈籠，憑泰國風情物產嘉年華不限金額發票，還可以免費試穿泰服體驗，好吃、好玩又好拍。

「體驗彰化-美食．伴手禮展」即日起到8月24日在中友百貨13樓大廳開展，展出網購超夯的進發蜜麻花、軒記台灣肉乾王、鼎泰興水蒸蛋糕等彰化十大伴手禮名店，還有彰化北門口肉圓老擔、阿章爌肉飯、大元麻糬、阿璋肉圓等美食小吃，共66家廠商前來展售。

台中大遠百首次舉辦「2023泰國風情物產嘉年華」，打造泰國慶典氛圍融入展場，讓民眾好買又好玩。圖／台中大遠百提供
台中大遠百首次舉辦「2023泰國風情物產嘉年華」，打造泰國慶典氛圍融入展場，讓民眾好買又好玩。圖／台中大遠百提供

泰國 伴手禮

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