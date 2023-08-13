影／會發電的「穿山甲」 台電彰濱運維中心明年完工

建築形似穿山甲的台電首座綠能運維中心，今天在彰濱鹿港區舉辦動工祈福儀式，由於外觀將由大量太陽光電板包覆而成，年發近100萬度綠電，除自給自足，還能回輸電力，預定2024年完工，可望成全台第一座淨零排放建築，除作為台電離岸風電運維基地外，也是再生能源設備材料倉儲中心。

行政院長陳建仁主持動工祈福儀式時表示，台灣是海島國家，能源98%仰賴進口，但「我們有很多能源是上天給我們的，不需要進口啊」。彰濱外海是全世界十大風場之一，上天給這麼好的祝福，若沒好好天助自助、發展風力發電，真的是「暴殄天物」。

陳建仁說，今天一路坐車過來，看到風機一支一支建起來，非常感謝，認為上天給予很大的祝福。行政院自2017年開始，在彰化外海發展風力發電，未來將有230座離岸風機，去年我國綠能發電量超過200億度，占總發電比例8%，首度超過核能發電量。

他以大家熟悉的「太陽與北風」故事比喻，「兩個人吵來吵去沒意思」，合作會讓彰化愈來愈好、台灣愈來愈好」，也希望在風電領域，台灣將成為世界很好的楷模與典範。

台電在簡報時指出，台電於2021年離岸風電一期併聯發電，啟用全國首座離岸風電併網基地–彰一開閉所，去年底離岸二期也邁入施工階段，如今打造名為「光源之石」的台電歷史首座綠能運維中心，將成全台第一座「淨零建築」。

台電表示，「光源之石」將作為台電離岸風電一、二期，超過50部風機的吊裝廠房、運維基地，以及周遭陸域風機、太陽光電相關備品、維護工具等材料倉儲中心，預計2024年底完工，全面提升台電綠能建設維護效能。

台電指出，「光源之石」外觀設計結合綠能、善用彰化豐沛日照，將由大量太陽光電板包覆而成，完工後，將可年發近100萬度電，等同約3000家戶月用電量，減碳效益預估可達500公噸，翻轉建築傳統耗能印象，發電不僅自給自足，還可多發電送回電網，可望成為全台第一座零耗能淨零建築，配上吸睛外觀，堪稱「會發電的穿山甲」。